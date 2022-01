Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: wijnen uit de Savoie.

Deze streek in de Franse Alpen, tegen de grens met Zwitserland, doet eerder aan skivakanties dan aan wijn denken. En toch komen er verrassend goede wijnen vandaan. Het gebied is zo groot als Bordeaux, maar met amper een vijftigste van de wijnproductie. De wijngaarden liggen immers versnipperd en verspreid tussen bergen en meren. Het is dan ook opmerkelijk dat er toch zoveel variatie is. Door de Alpen kent de Savoie een typisch alpien klimaat: koud in de winter, warm in de zomer. Maar zelfs in de zomer koelt het 's nachts flink af. Dat is net goed voor de druiven, want zo kunnen ze traag en geleidelijk rijpen en ontwikkelen ze een mooi evenwicht tussen zoet en zuur. Kenmerkend voor de wijnen van de Savoie is ook dat ze helder en zuiver zijn, zoals de berglucht waarin hun wijngaarden staan. Het zijn echte cool climate wijnen, met een alcoholgehalte dat lager ligt dan het gemiddelde. Witte wijnen van de Savoie zijn prima als aperitief, maar komen ook bij de maaltijd goed tot hun recht. Ter plaatse worden ze vaak geschonken bij raclette en kaasfondue, maar ook verfijnde visgerechten en schaal- en schelpdieren kunnen het bijzonder goed vinden met de roussette, terwijl de chignin-bergeron beter past bij visgerechten in saus. Rode wijn van gamay kan perfect bij vis, maar ook bij wit vlees en gevogelte. De mondeuse kan rood vlees aan en is in de Savoie ook populair bij de lokale gerechten met kaas. De Savoie heeft autochtone druiven die alleen daar voorkomen. Zo levert de jacquère lichte, frisse witte wijnen op, en wordt ze vaak gebruikt (al dan niet in combinatie met andere druiven) voor de crémant de Savoie, de plaatselijke schuimwijn die volgens de champagnemethode wordt gemaakt. Waar de Savoyards het trotst op zijn, en terecht, is hun roussette de Savoie (ook altesse genoemd), die een eigen beschermde herkomstbenaming heeft gekregen. De merkwaardige naam 'chignin-bergeron' staat dan weer voor de druif bergeron uit het dorp Chignin, die dezelfde druif is als de roussanne uit de Rhônevallei. De lokale held voor rode wijnen is de mondeuse, een druif met kruidigheid en karakter. De gamay is gekend uit Beaujolais, maar hier heeft ze (gelukkig) niets te maken met de beaujolais nouveau.