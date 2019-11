Week van de Smaak mixt eetcultuur met kunst

Van donderdag 14 tot zondag 24 november vindt voor de 13de keer de Week van de Smaak plaats in heel Vlaanderen en Brussel. Het thema dit jaar is 'de gustibus et coloribus' (over smaak en kleur), waarbij onze eetcultuur in contact wordt gebracht met kunst.

Abstracte aardappelkunst © Getty

Op het Stationsplein van Roeselare wordt 'De boerenbruiloft', het zestiende-eeuwse schilderij van Pieter Bruegel de Oude, nagebootst met kleurrijke ontbijtgranen. Meebouwen of een kijkje nemen kan op 16, 17 en 23 november. Er worden ook Kunstige Kaasbollen tentoongesteld. Het gaat om tien Flandrien-kaasbollen van achttien kilogram die werden bewerkt tot kunstwerk door onder meer Herr Seele, Evi van Acker en Brecht Dejonckheere. Chocolatier Peter Teerlinck maakt dan weer een reuzepeer uit chocolade van zo'n 25 kilogram, in samenwerking met de culinaire school Ter Groene Poorte. De peer wordt samen met de Kunstige Kaasbollen geveild. De opbrengsten worden geschonken aan de Voedselbanken in Vlaanderen. De Week van de Smaak is een initiatief van de vzw Vol-au-Vent. Tijdens het een tiendaags publieksevenement worden ook meer dan 150 activiteiten georganiseerd, zoals workshops, proeverijen en lezingen. Het volledige programma van de Week van de Smaak is te vinden op weekvandesmaak.be.