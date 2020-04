De Franstalige universiteit UCLouvain leidt uit een enquête bij 6.500 volwassen Belgen af dat er geen veralgemeende toename in het alcoholverbruik is tijdens de lockdown.

Van de deelnemers gaf 25 procent wel aan meer alcohol te drinken dan voordien, maar 29 procent zei minder te drinken. Bij 46 procent bleef de consumptie ongewijzigd.De daling heeft volgens de onderzoekers te maken met het gebrek aan sociale contacten. Mensen die meestal in groep drinken, drinken nu minder. Het is in dat opzicht weinig verrassend dat bijvoorbeeld studenten aangeven minder te drinken. Daarnaast is de daling groter bij mannen dan bij vrouwen. Telewerkers en mensen die niet meer werken daarentegen, drinken eerder meer. Bij de mensen die nu meer drinken dan voor de lockdown, spelen volgens de onderzoekers zaken als 'negatieve emoties die aan de crisis zijn gelinkt' (en waarbij drinken toelaat om die emoties onder controle te houden), stress en ongerustheid. Ook het verbruik van andere middelen, zoals sigaretten, cannabis en cocaïne, is over het algemeen gedaald volgens deze enquête. De antwoorden werden verzameld in de periode van 2 tot 20 april. (Belga)