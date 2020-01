De Waalse politiek maakt werk van een van de ideeën die haar regeerakkoord groener kleurden. Tot spijt van horeca en waterbottelaars.

Kraanwater zou gratis moeten worden aangeboden op restaurant en café, vindt de huidige Waalse regering. Momenteel onderzoekt minister Willy Borsus (MR) hoe hij dat voornemen kan omzetten in een wettelijke verplichting. Dat is niet uniek in de wereld. Met een wet op gratis kraanwater zou Wallonië in de voetsporen stappen van Frankrijk, waar een karaf water al sinds 1967 in de prijs van de maaltijd inbegrepen moet zijn.

Weerstand

Het voornemen botst op hevige weerstand uit twee kampen. Ten eerste waarschuwt de Waalse water- en frisdrankindustrie voor jobverlies, ten tweede vreest ook de horecasector voor minder inkomsten. Toch hoeft dat niet noodzakelijk hand in hand te gaan, argumenteert de organisatie Free Tap Water in Belgian Restaurants. Die stimuleert restaurantbezoekers zelf te vragen naar een glas kraanwater, zodat eigenaars voelen dat er interesse in is, ook in Vlaanderen.

Animo voor een wettelijke verplichting is in ons landsdeel immers quasi onbestaande. 'We moedigen het aan om kraantjeswater te drinken, maar het is niet aan de overheid om dat te verplichten', aldus Vlaams viceminister-president en minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) in De Standaard.

Toch liever kraanwater?Stuur deze brief naar je favoriet restaurant en vraag het om kraantjeswater op het menu

