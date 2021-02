Twee derde van de wereldbewoners ziet de klimaatverandering als een 'wereldwijde noodtoestand'. Dat blijkt uit een erg grote enquête georganiseerd door de Verenigde Naties, die ook peilde naar de populariteit van oplossingen.

Hoe denken we over de klimaatopwarming en over eventuele oplossingen? Dat waren de vragen die centraal stonden in een grootschalige enquête van het voedselprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en Oxford University. Beide instanties bevroegen meer dan een miljoen mensen uit vijftig landen. Daarmee is de enquête het grootste onderzoek dat ooit werd georganiseerd over klimaatverandering.

Van alle wereldbewoners denkt 64 procent dat de klimaatverandering op dit moment een wereldwijde noodtoestand is. Dat idee leeft vooral in landen als het Verenigd Koninkrijk (81%), Italië (81%) en Japan (79%) en het minst in Argentinië (58%), Sri Lanka (55%) en Moldavië (50%).

Oplossingen

Het onderzoek vroeg niet alleen naar hoe de klimaatverandering gepercipieerd wordt, maar ook naar hoe we staan tegenover achttien naar voor geschoven oplossingen. De populairste zaken om klimaatverandering terug te dringen, bleken het behoud van bossen en land (54%), investeringen in hernieuwbare energie (53%) en klimaatvriendelijke landbouw (52%).

Opvallend was de slechtst scorende oplossing van de hele lijst: de promotie van een plantaardig dieet. Slechts dertig procent van de wereldbevolking vindt dat een goed idee om de klimaatverandering terug te dringen en in geen enkel land wist het voorstel een meerderheid van de mensen voor zich te winnen. De oplossing is het populairst in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De bevinding toont aan dat de VN nog heel wat werk voor de boeg heeft. Het klimaatrapport van de organisatie noemde een plantaardig dieet vorig jaar immers nog een van de belangrijkste manieren om broeikasgassen van de landbouwsector radicaal terug te dringen. De UNDP-onderzoekers zien vooral opportuniteiten om de wereldbevolking meer te leren over wat plantaardig eten inhoudt: 'In sommige landen zijn er maar erg weinig plantaardige opties. In anderen zijn mensen zich niet bewust van alle opties. In andere landen geloven mensen dan weer dat een eetpatroon meer een persoonlijke keuze is dan iets dat gepromoot kan worden.'

