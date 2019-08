1,7 kilogram eetbaar voedsel en dranken: zoveel verdwijnt wekelijks in de vuilbak in het gemiddelde Vlaamse huishouden. Dat becijferde het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Vlaamse gezinnen gooien elk jaar 240.925 ton aan voedsel en dranken weg. Dat abstract grote cijfer wordt in het nieuwe onderzoek van het departement Omgeving ook tastbaar gemaakt: het gaat over 37 kilogram per persoon per jaar, of in elk huishouden (dat in Vlaanderen gemiddeld 2,3 personen telt) 1,7 kilogram per week. Die verspilling kost de Vlaming een aardige duit: per gezin verdwijnt er op deze manier 369 euro in de vuilnis- of compostbak.

Het zijn niet alleen de huishoudens die voor de verspilling zorgen. Al die bovenstaande tonnen zijn goed voor 'slechts' 23 procent van alle voedselverliezen. Volgens cijfers uit 2015 ging dat jaar immers ook nog eens 907.000 ton voedsel verloren in de Vlaamse agrovoedingsketen.

Dit onderzoek focust verder echter op gezinnen en daar blijken vooral brood, fruit, groenten en aardappelproducten het gevaar te lopen nooit opgegeten te worden. Opvallend is ook de grote hoeveelheid koffie en thee die in de gootsteen eindigt.

Schuldgevoel

De meeste producten die in de vuilbak eindigen, doen dat omdat ze volgens hun consumenten niet meer goed zijn (57 procent). Het rapport geeft ook inzage in een achterliggende oorzaak daarvan: slechts 52 procent van de Vlamingen controleert zijn voorraad voor het winkelen en 53 procent maakt gebruik van een boodschappenlijst. Daarnaast belandt dertig procent van het verspilde voedsel in de vuilbak omdat de persoon die het opschepte of uitschonk genoeg had en niet razend enthousiast wordt van restjes.

Vooral alleenstaanden blijken erg veel weg te gooien. Grote verpakkingen zijn immers vaak goedkoper dan kleinere, en dat terwijl zij vaker last-minute beslissen om elders te gaan eten.

Nog een tegenstrijdigheid uit het onderzoek: hoewel we het massaal doen, voelt voedsel weggooien vaak als een knauw in ons hart. 85 procent van de ondervraagde Vlamingen geeft immers aan een schuldgevoel te ervaren wanneer ze hun bord leegschrapen in de vuilbak en 82 procent omschrijft het zelfs als onverantwoord. Mede daarom onderschatten we onze eigen voedselverspilling enorm. Jouw schulgevoel op voorhand counteren, doe je met deze tips: