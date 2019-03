Veganisme populairst in Australië, België hinkt achterop

Het culinair magazine Chef's Pencil heeft de wereldwijde groei van het veganisme geanalyseerd. Dat deed de redactie door data van Google Trends te bestuderen. Via de zoekresultaten van mensen wereldwijd waren ze bijvoorbeeld in staat te zien wie op zoek was naar veganistische recepten of restaurants, wat een goede indicatie geeft voor wie (deels) veganistisch leeft.

De analyse toont duidelijk aan dat de interesse al jarenlang aan het groeien was, maar dat de populariteit écht toeneemt sinds 2015. Sinds dan is het aantal zoekopdrachten naar aan veganisme gelieerde termen verdubbeld. Veganisme is dus populairder dan ooit, en het ziet er nog niet meteen naar uit dat de interesse zal afnemen.

Geen 'Barbie'

Vooral inwoners van Australië - nochtans een land waar barbecues nooit ver weg zijn - zijn erg nieuwsgierig, blijkt uit de data. Zij voerden in 2018 het meeste aantal zoekopdrachten uit per capita, net als het jaar daarvoor. Dat steeds meer Aussies kiezen voor een plantaardige levensstijl, is ook af te lezen in cijfers van de Euromonitor International: het land is de derde snelste groeiende markt voor veganistische producten.

Ook het Verenigd Koninkrijk, op de tweede plaats in de rangschikking, telt een groot aantal veganisten. Volgens een onderzoek zou al zeven procent van de Britten plantaardig eten, terwijl ook veertien procent vlees van het menu schrapte. Chef's Pencil verwijst als verklaring naar de Veganuary-campagne die elk jaar zoveel mogelijk eilandbewoners aanzet om een maand lang al het dierlijke te mijden. De top drie wordt vervolledigd door Nieuw-Zeeland.

Europa

België komt in de wereldwijde rangschikking, die slechts tien landen bevat, niet voor. Als Chef's Pencil enkel kijkt naar de situatie in Europa, staat ons land op de zestiende plaats, ingesloten door Spanje en Italië. De top drie van ons continent bestaat uit het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Ierland.