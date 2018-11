Vanaf nu te koop: duurzame vis uit Brusselse stadsboerderij

De gestreepte baars is dan oorspronkelijk wel afkomstig uit Noord-Amerika, ook in Brussels water gedijt hij goed. De vis met zijn stevig wit vlees en een smaak tussen Chileense baars en forel wordt in de hoofdstad gekweekt in perfecte harmonie met de teelt van eetbare planten. Het water waarin de vissen leven, wordt gebruikt om kruiden, zeldzame tomaten en microgroenten te bevochtigen en bemesten. Afval wordt zoveel mogelijk vermeden en de boerderij streeft volledige transparantie na.

Op de daken van de slachthuissite wordt jaarlijks meer dan dertig ton gestreepte baars, zestien ton kerstomaten en 170.000 potten kruiden geproduceerd. De baars zwemt sinds maart in de Brusselse bassins en is nu klaar voor verkoop. Hij is al verkrijgbaar in verschillende restaurants en winkels in de hoofdstad en verwacht wordt dat het aantal verkoopadressen nog zal stijgen. Geïnteresseerden in vis van bij ons zonder plasticdeeltjes of antibiotica weten dus waar ze kunnen zoeken.