Van slobberwijn naar smaakbom: de revival van de carignan-druif

Onze drankexpert schenkt klare wijn en proeft van de nieuwste trends. Deze week: hoe de decennialang verguisde carignan-druif een comeback maakt.

Weinig uitdrukkingen in de wijnwereld zijn zo plastisch als ‘faire pisser la vigne’. Vrij vertaald: de wijnstok laten plassen. Een wijnboer probeert dan zoveel mogelijk druiventrossen per wijnstok en per hectare te telen. Dat levert letterlijk een waterige wijn op die je liever niet in je glas terugvindt. Eén druif was decennialang het ultieme Manneken Pis: carignan.

De diepgekleurde carignan-druif is oorspronkelijk afkomstig uit het Spaanse Cariñena – meteen ook de Spaanse naam van de druif. Ze verspreidde zich over Rioja onder de naam mazuelo en over Catalonië als samsó/carinyena. Honderden jaren geleden maakte ze de overstap naar Sardinië als bovale di Spagna/carignano. Veel later herhaalden de Franse kolonisten dat in Algerije. Kortom, een reispaspoort om U tegen te zeggen. Carignan heeft een erg dikke schil die bescherming biedt tegen de zon. Dat bleek na de Tweede Wereldoorlog ideaal voor zuiderse wijnboeren. Carignan kan gemakkelijk 200 hectoliter sap per hectare opleveren. Ruim vier keer meer dan een druif als cabernet sauvignon. In de jaren 90 besloot Europa de subsidiekraan dicht te draaien voor de zee aan belabberde slobberwijn. In goed tien jaar tijd verdween de helft van alle Franse carignan, voornamelijk in de Languedoc. In plaats daarvan verschenen de populaire cabernet sauvignon, merlot en syrah. Maar de smaakslinger is genadeloos: anno 2023 zijn heel wat wijndrinkers die bekende druiven beu. Je vindt ze namelijk overal. Carignan blijkt dan plots opnieuw origineel én authentiek kruidig mediterraan. Dankzij moderne wijntechnieken is de dikke schil vol tannines trouwens geen probleem meer. Je kunt carignan nu ook jong drinken zonder jaren kelderrust.

De vignerons die de afgelopen decennia voet bij stuk hielden en hun carignan nooit uittrokken, prijzen zich gelukkig. Ze lokken je met ‘vieilles vignes’ op hun etiket. In de Catalaanse topappellatie Priorat betaal je fortuinen voor een fles oude carinyena. Niet slecht voor een voormalig piswijntje.

Geproefd en gekeurd: wijn van de carignan-druif

Een wijn van voormalig rallypiloot Dirk Vermeersch en dochter An – GT-C is een knipoog naar de autosport. Een wijn met een diep geconcentreerde, kruidige smaak.

Een speelse interpretatie van oude carignan van op de leembodems van het Catalaanse Monsant. Hinten van rood fruit. Op het einde proef je het mediterrane kruidentuiltje.

3. Mazuelo El Detalle, Norzagarai, Rioja, 21,95 euro, bottleneck.be

In deze soepele single-vineyard wijn speelt handgeplukte carignan de hoofdrol. Atypische rioja van een atypische Argentijnse Bask die natuurlijk werkt in de Rioja Alavesa.

4. 1903, Domaine Roc des Anges, Rousillion, 31,20 euro, levipe.be

Een echte grand cru van 120 jaar oude carignan. De schistbodem en lage rendementen leveren een complexe wijn op met een ongeziene lengte. Daarna verrassend fris voor een zuiderling.