Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je op weekend.be

St. WillebrordRestaurant O&O ligt net over de grens met onze noorderburen, maar de aromatische en exotische keuken van Maleisië en Singapore heeft ook veel fans in ons land. Eigenaars Helena en Danny Tsang bieden dan ook een bezorgservice aan voor bijna de hele Noorderkempen. Afhalen als je in België woont, mag momenteel jammer genoeg nog niet, maar je kunt kiezen voor een levering in een van de wekelijks veranderende ophaalpunten, van Antwerpen tot Sint-Truiden. Wat je dan zoal kunt bestellen? Eigenlijk te veel om op te noemen: van thematische menu's tot aperitiefhapjes, een portie kaas en aangepast bestek. Mij maak je alvast héél gelukkig met de Malaysian Seafood Laksa en erna de Singapore Chili Lobster. Het aanbod en alle bestelmogelijkheden vind je op de zeer uitgebreide website. restaurantoeno.nl ElseneNog niet zo lang geleden was de Koreaanse keuken een nobele onbekende voor de meesten onder ons, een exotische outsider in het beste geval. Gelukkig zijn er anno 2021 al flink wat Koreaanse eetplekken te bespeuren; ikzelf ben namelijk smoorverliefd op hun keuken. Bap en Dak is een relatief nieuw adresje dat ondertussen flink naam maakt met zijn takeaway: een best eenvoudig menu met een variatie aan rice bowls. Onmisbaar daarbij zijn een of meerdere banchan, de typisch Koreaanse bijgerechten waarvan kimchi zonder twijfel het bekendste en meest uitgesproken is. Ofwel bel je jouw bestelling door en haal je af, ofwel surf je naar Uber Eats voor een levering. Meer informatie via de webstek of het Instagramprofiel. bapanddak.be Nashville is een ode aan de typische fastfoodkeuken uit de zuidelijke staten van de VS. Didier Van den Broeck waagt zich in het pand naast zijn succesvolle cocktailbar Dogma aan dit culinaire experiment. Hij brengt er gerechten als grilled corn cob en spicy wings, baked beans en pork short rib. Als dit je niets zegt, ben je van donderdag tot zaterdag welkom om je culinaire kennis te verrijken. Kenners krijgen dan de kans om uit te pluizen of het hier om de real deal gaat. Alle info vind je op sociale media. instagram.com/nashville_pokpok Aan de oever van de Damse Vaart staat sinds jaar en dag een restaurant met een naam als een klok: de Siphon. Een oerdegelijke plek waar je vooral heerlijke paling en wild kunt eten, maar ook kunt proeven van de grote Vlaamse klassiekers. Normaal is dit een bruisende plek vol rumoer en gezelligheid, nu een prima traiteurdienst met overzichtelijk menu. Er is vooral aandacht voor paling (rauw, gerookt, ingelegd, in room...) en voor visbereidingen, maar je kunt er bijvoorbeeld ook porties voorgebakken verse frietjes en huisbereide paté krijgen. Een behoorlijke selectie wijnen maakt het plaatje compleet. Vanaf eind februari elke week van woensdag tot zondag online te bestellen en af te halen op locatie. siphon.unipage.eu