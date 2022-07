Twee bolletjes gorgonzolasmaak? 6 bijzondere Belgische ijssalons

De zon is het beste excuus om overal ijsjes te gaan proeven. Voor wie het iets meer of iets gekker mag zijn: in deze zes zaken staan ambachtelijkheid, bijzondere smakencombinaties of sfeer centraal.

Milad

Wanneer we denken aan ijs, denken we vaak onmiddellijk aan de Italiaanse gelati. Die zal je bij het Antwerpse ijssalon Milad niet vinden, wel heerlijke combinaties met uitsluitend Midden-Oosterse smaken. Koffie-kardemom, oranjebloesem, lavendel met honing of zelfs saffraan met rozenwater, ze zijn stuk voor stuk het proberen waard. Je kan online ook een samengestelde box online bestellen, die je nadien kan ophalen.

Kloosterstraat 120, 2000 Antwerpen, hmiladicecream.be/

Cremerie François

Al bijna een eeuw lang biedt Cremerie François ambachtelijk bereid ijs aan, gemaakt van verse melk die aangeleverd wordt door een lokale melkboer. Van het behandelen en pasteuriseren van de melk tot het draaien van het ijs, alles wordt door de ijsbereiders zelf gedaan.

Ankersstraat 34, 9100 Sint-Niklaas, cremerie-francois.com/nl

Oyya

Oprichter en uitbater Mathieu Eyckmans werd in 2018 verkozen tot Belgisch kampioen ijsbereiden met zijn bijzondere smakencombinatie, namelijk gorgonzola met vijgen. Ondertussen heeft het Brugse Oyya al meerdere vestigingen kunnen openen, alsook een heuse ijs- en wafeltruck. Alles wordt ambachtelijk bereid.

Noordzandstraat 1, 8000 Brugge

Voor locaties in Gent en Zeebrugge, surf naar de website van Oyya. oyya.be/locaties/

Coupe Matadi

Stap in Leuven aan boord van het vrachtschip De Hélène en geniet van een bolletje (of twee) natuurlijk ijs. Architectenduo Nele De Jaeghere en An Peeters kochten enkele jaren terug het oude schip op en kleedden het aan als kantoorruimte. Na de verbouwingen bleek er nog plek over te zijn, waarin ze een oude kinderdroom konden waarmaken: het uitbaten van een ijssalon.

Kolonel Begaultlaan 7, 3012 Wilsele (Leuven), https://www.coupematadi.be/

Debailleul

Op de Grote Markt in Brussel vind je sinds de jaren tachtig de zaak van Franse patissier Marc Debailleul. Alles uit het aanbod is ambachtelijk en handgemaakt. In de weelderig gedecoreerde tearoom kan je niet alleen van een heerlijk ijsje genieten, maar ook van zoete macarons en pralines gemaakt van Belgische chocolade.

Grote Markt 37, 1000 Brussel, debailleul.com/

Xavier Meur (Petit-Hallet/Hannut)

In het kleine Waalse Petit-Hallet kan je het ijssalon van Xavier Meur vinden. Een ijssalon lijkt niet de juiste beschrijving, aangezien het ijs verkocht wordt via een klein luik van een oude hoeve. Alles wordt artisanaal bereid en bevat geen toegevoegde ingrediënten. Laat de kleinschaligheid van de zaak je niet verwarren: het aanbod aan smaken is uitgebreid en divers, van pina colada tot vanille-ijs gemaakt van geitenmelk.

Rue de la Fusion 11, 4280 Petit-Hallet, xaviermeur.be/