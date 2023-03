Tot de laatste kruimel: simpele manieren om te besparen in de keuken

Het moet je wel opgevallen zijn: naast de griezelig hoge energiefacturen en de dansende brandstofprijzen is ook het prijskaartje van een volle winkelkar aardig gestegen. Het ideale moment dus om de inhoud van onze winkelkar eens grondig te bekijken en te zien hoe we die anders kunnen samenstellen.

Op maandag spaghetti bolognaise, woensdag ovenschotel en vrijdag kip met appelmoes en frietjes. Voor veel gezinnen staat de invulling van het weekmenu min of meer vast, wat rustgevend en eigenlijk best slim is. Je weet wat er in huis gehaald moet worden en dus zit je zelden met overschotten in de koelkast. Voor wie een voorspelbare week niet vervelend vindt, is dit een ideaal strijdplan.

Koken met cirkels en lijnen

Voor wie best creatief is achter het fornuis en eveneens analytisch kan denken, bestaat er een wiskundige benadering: het maaltijdplan met Venndiagram. Plan het weekmenu en zet per bereiding de ingrediënten op papier. Maak een verzameling van cirkels per maaltijd en probeer vervolgens zoveel mogelijk overlappende ingrediënten in de doorsnede van al die cirkels te krijgen. Minder overschotten, minder kosten: makkelijk, toch? Ietwat omslachtig, maar heel doeltreffend.

Een heel andere manier om het weekmenu wat budgetvriendelijker te krijgen, is lineair koken, waarbij je de week beschouwt als een vervolgverhaal. Een overschot of bijproduct van een bereiding vandaag verwerk je morgen in een nieuwe maaltijd. Zo blijft er weinig of niets in de koelkast achter en kun je toch wat spanning in het weekmenu krijgen.

Concrete tips & tricks

1. Het invriezen van stukken kip of ander vlees, maar ook van groenten of vis doe je best in een plastic vrieszakje dat je voor het afsluiten in een kom water laat glijden. Zo verdwijnt de meeste lucht rond de inhoud, wat resulteert in een langere en betere bewaring.

2. Steek tijd in de organisatie en verwerking van je verse inkopen. Was kruiden en wikkel ze in keukenpapier voor je ze in de groentela legt, verwijder loof van wortels of radijzen, bewaar ui en aardappels op een koude en donkere plek.

3. Resten ui, schillen van wortel of selderijblad zijn prima aromaten. Bewaar ze daarom in een plastic bakje in de koelkast om bouillons of sauzen extra smaak te geven. Hetzelfde geldt voor graten van vis of afsnijdsels en botjes van vlees, die je dan weer best invriest.

4. Zorg voor een gevulde voorraadkast die lang bewaart. Zo kun je altijd terugvallen op een aantal basisproducten die dan weer makkelijk te combineren zijn met overschotten. Linzen, quinoa, gedroogde bonen en natuurlijk pasta zijn onmisbaar bij lineair koken.

5. Pekelen, inmaken en fermenteren zijn weer heel erg in, maar tegelijk ook ideaal voor een periode met minder budget. Homemade passata, krokante groenten in het zuur of kimchi van eigen makelij zijn maar enkele voorbeelden.