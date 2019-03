Tony's Chocolonely inspireert tweede chocolademerk met slaafvrije chocolade

Meer dan lekkere chocolade op de markt brengen, is het al vanaf de start van Tony's Chocolonely de bedoeling om de hele chocoladewereld door elkaar te schudden. De initiatiefnemers van het vrolijke, in Nederland geboren merk willen komaf maken met de slavernij en precaire werkomstandigheden op cacaoplantages. Daar koppelen ze tegelijk een commercieel interessant model aan, zodat ze de grote chocoladespelers kunnen tonen dat winst maken en denken aan je producenten hand in hand kunnen gaan.

Het martktaandeel van Tony's Chocolonely groeit dan wel gestaag, toch is het merk nog steeds te klein om op zijn eentje een significante stempel te drukken op de hele cacaohandel. Daarom wil het zoveel mogelijk concullega's inspireren met zijn manier van werken. Dat is nu gebeurd en voor het eerst zal een ander merk daar ook mee uitpakken op zijn verpakking. Voortaan koopt Delicata haar cacao in volgens de vijf samenwerkingsprincipes van Tony's Chocolonely.

Het huismerk van Albert Heijn koopt vanaf nu zijn cacaobonen in tegen een hogere prijs en bij de coöperaties waarmee ook Tony's Chocolonely werkt. Op die manier hopen de merken de extreme armoede onder cacaoboeren te kunnen terugdringen.

Gedeelde kennis

Vandaag lanceert Tony's Chocolonely ook een 'open source' webplatform, waarop alle kennis en tools te vinden zullen zijn om een einde te maken aan kinderarbeid en moderne slavernij in de chocoladesector. Bedoeling is dat de website zal uitgroeien tot dé referentie voor chocoladebedrijven die de kwesties willen aanpakken.