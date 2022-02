Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Wat: Tiptoh

Wat: Tiptoh Specialiteit: een romige melkdrank van gele spliterwten Waar: Brussel, gestart in 2021 De gele spliterwt is een bescheiden peulvrucht die je kunt gebruiken voor een curry, maar ook kunt omtoveren tot een plantaardige melk. Een idee dat de twee jonge ondernemers van Tiptoh in het buitenland proefden en naar ons land brachten. Hoe maken ze het verschil in het aanbod plantaardige melkdranken? 'Door heel intensief te werken aan een toegankelijke smaak', vertelt Louis Curtil (29), kinesist met een hart voor gezondheid en een grote bezorgdheid over het klimaat. 'Wij zijn ervan overtuigd dat de grootste markt voor plantaardige producten bij de flexitariërs ligt. Als we hen kunnen overhalen om te kiezen voor onze erwtenmelk, is de impact groot.' Na de eerste experimenten in de keuken van Louis kwam handelsingenieur Arnaud Muylaert (24) aan boord. Hun plan wekte interesse bij de Vlaamse overheid en na het indienen van een lijvig dossier kregen ze ontwikkelingssteun om onderzoek te doen naar de technologie die een simpele droge erwt omvormt tot een romig drankje. 'De erwt is interessant omdat het iets nieuws is', stelt Arnaud. 'Niemand heeft verwachtingen over de smaak van erwtenmelk: dat gaf ons een blank canvas om te starten. Bovendien behoort de erwt, in tegenstelling tot noten of soja, niet tot de grote allergeengroepen.' Daarnaast is het een pluspunt dat 70% van hun spliterwten uit Frankrijk komt en de resterende 30% elders uit Europa: geen grote afstanden, wat bijdraagt tot de duurzaamheid van het product. Een extra plus is de superkracht van peulvruchten: ze hebben een bijzonder ecosysteem van bacteriën rond hun wortels leven dat stikstof vasthoudt, waardoor ze zichzelf bemesten. 'Daarom hebben we ons merk Tiptoh genoemd: als je op de toppen van je tenen staat, is je voetafdruk een stuk kleiner. Zo ook als je onze erwtenmelk drinkt.' Het maken van de perfecte smaak is een experiment dat zich vooral in het labo voltrekt. 'Aan de basis van erwt en water voeg je natuurlijke aroma's toe', vertelt Louis. 'Ook textuur is belangrijk. We willen een romige melk, met een zacht mondgevoel. Na onze tijd in het testlabo van Proef testten we een eerste semi-industriële productie in het Vlaamse centrum voor Voedingsonderzoek. Deze eerste versie stuurden we op naar influencers, chefs en willekeurige testers. Met de feedback die we kregen doken we weer het labo in. Onze bètaversie is zoet, rijk en romig.' Intussen is Tiptoh een feit. De bedoeling is om stevig te groeien en ook andere plantaardige zuivelproducten op de markt te brengen. 'Het is een uitdaging om als kleine speler in het winkelmandje van de klant te belanden', vertelt Arnaud. 'Maar eens we ons volume opschalen, kan ons product goedkoper worden en kunnen we weer meer mensen bereiken. Ons ultieme doel: de erwt sexy maken.'