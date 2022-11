Tien bekende chefs lanceren ‘Netflix voor hobbykoks’

Heb jij altijd al eens willen weten wat de pot schaft ten huize Marcelo Ballardin? Of wat Wout Bru zoal eet op een doorsnee avond? Via digitaal foodplatform Cook At Home delen zij en acht andere bekende Vlaamse chefs hun recepten via video’s en handige weekmenu’s.

Piet Huysentruyt, Nathalie Meskens, Wout Bru, Peter De Clercq, Sandra Bekkari, Fatima Marzouki, Marcelo Ballardin, Marco Cellini, Chloé Lauwers en Oliver Van Nueten: dat zijn de tien namen die het publiek in hun potten laten kijken. Op het nieuwe interactieve videoplatform Cook At Home zullen ze wekelijks een menu samenstellen met persoonlijke recepten, dat je kan aanpassen naar je niveau, budget en voorkeur. Aan de hand van duidelijke stappenplannen en video’s leggen de chefs je hun recepten uit, alsof ze naast jou in de keuken staan.

Gigantisch digitaal kookboek

Liever de klassieke balletjes van Piet met een kruidig sausje van Fatima? Je kan de recepten en menu’s combineren en aanpassen. Ingrediënten kan je in één klik toevoegen aan je boodschappenlijst en via de app meenemen naar de supermarkt.

Van budget over vegetarisch tot allergievrij: het platform is een gigantisch digitaal en interactief kookboek. Daarnaast heeft Cook At Home ook de handen in elkaar geslagen met enkele culinaire partners. Een lidmaatschap levert je korting op bij bijvoorbeeld KitchenAid, Zwilling en Pomax.

Sweet and Spicy

Er bestaan op dit moment twee formules om je te abonneren: Sweet (€9,99 per maand of €109,89 per jaar) en Spicy (€19,99 per maand of €219,89 per jaar). Beide formules geven je toegang tot alle recepten en video’s, maar met Spicy krijg je meer korting. Goed om te weten met de feestdagen in het vooruitzicht: je kan de abonnementen ook cadeau geven.

