Stinkend parfum moet voedselverspilling in Zweden tegengaan

Een derde van het voedselafval dat in Zweden wordt weggegooid, is eigenlijk nog eetbaar, blijkt uit cijfers van de overheid. Uit een bevraging van Coop blijkt dat vier op de tien respondenten geen voedsel meer eten na de minimale houdbaarheidsdatum. Zo wordt jaarlijks 224.000 voedsel en drank weggegooid, of 26 kilogram per persoon.

Durf het voedsel te ruiken, te bekijken en te proeven voordat je het weggooit Anneli Bylund

Coop vindt dat hun klanten die houdbaarheidsdatum maar beter relativeren en beter kunnen vertrouwen op hun eigen zintuigen. Pas als een product niet meer lekker ruikt of er vervallen uitziet, is het slimmer om het weg te gooien.

Gratis staaltje zure melkparfum

Om de klanten te helpen herinneren hoe zure melk ruikt, kunnen ze op de website van Coop een gratis sample van het stinkende parfum bestellen. Ze kunnen er ook tips vinden om voedselverspilling tegen te gaan, zoals recepten om te koken met restjes.

'Met de geur Old Milk willen we de Zweden helpen om hun voedselverspilling thuis te verminderen door het verschil te begrijpen tussen drinkbare en oude melk', zegt Anneli Bylund, duurzaamheidsmanager bij Coop. 'Durf het voedsel te ruiken, te bekijken en te proeven voordat je het weggooit.'