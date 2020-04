De coronacrisis stelt ons voedselsysteem stevig op proef. De supermarktrekken zijn leeg terwijl lokale boeren met overschotten zitten. Kleinschalige landbouwers en voedselproducenten zijn een essentieel deel van een duurzaam en veerkrachtige voedselvoorziening én ze maken ook gewoon heerlijke producten. Laten we daarom zéker in tijden van crisis deze culinaire helden ondersteunen.

Oost-Vlaanderen

Monsieur Boudin

De witte pensen van Monsieur Boudin, gemaakt in Gent van brasvarken, zijn te bestellen via het online platform Brochette.

brochette.be

Copain

Artisanale bakkerij CoPain levert brood aan huis voor wie niet naar buiten kan. In hun winkel aan de Lousbergkaai kun je ook terecht voor een vers zuurdesembrood.

copain.gent

Madam Bakster

Madam Bakster tovert zichzelf voor de gelegenheid om tot Madam Boxter. Je kunt ontbijtdozen en doe-het-zelf-koekjesdozen bestellen over het hele land. De boxen met verse producten, zoals de brunchbox zijn enkel leverbaar in Gent.

madambakster.be

Livinushof

Omdat de broers van boerderij Livinushof momenteel niet op de markt kunnen staan, organiseren ze hoeveverkoop op de boerderij.

livinushof.be

Vlaams Brabant

De Wikke

Boerderijwinkel De Wikke aan De Abdij van Park blijft lokale groenten en fruit en verse kaas en bloem van De Boerencompagnie aanbieden.

wonen-en-werken.be/de-wikke

Bakkerij Korst

Bakkerij Korst heeft een onlineshop waar je zuurdesembrood kunt bestellen: tarwe, rogge of emmer-spelt zijn ter beschikking.

bakkerij-korst.be

Melkerhei

Melkerhei blijft rauwmelkse boter, yoghurt, verse kaas en vla maken. Alle producten zijn 24/24 te koop in hun zuivelautomaat. Op donderdag en zaterdag staat de foodtruck buiten.

melkerhei.be

Chocobolic

Chocobolic zorgt ervoor dat je geen Pasen zonder chocolade hoeft te vieren. Bestel online en de chocolade wordt aan je deur geleverd.

chocobolic.be

Rondou

Rondou blijft voor kwaliteitsvlees zorgen. Bestellen doe je online, afhalen in de winkel in Leuven of in de Rondou Boetiek in Herent.

slagerijrondou.be

Elsen Kaasambacht

Elsen Kaasambacht levert aan huis op donderdag en vrijdag in Leuven, Heverlee en Kessel-Lo. Bestellen doe je telefonisch op 016 22 13 10.

elsenkaasambacht.be

Antwerpen

Lina's Bakkerij

Lina's ambachtelijke bakkerij blijft brood bakken. Wil je zeker zijn van je brood, bestel dan vooraf. Ook de verse zuivel van de Hollebeekhoeve is hier te koop.

linasbakkerij.be

Luddites

Luddites, een pas geopende hotspot met wijn en boeken levert zowel leesvoer als flesjes aan huis.

luddites.be

El Cider

El Cider zet elke week een andere ciderproducent in de kijker er levert met de bakfiets.

elcider.be (wekelijks aanbod via Instagram)

Caffenation

Caffenation blijft kwaliteitskoffie branden en versturen. Een zakje vers gebrande bonen bestel je online, ook een koffieabonnement is een optie.

caffenation.be

Tinsel

Tinsel voorziet in ontbijtpakketten met huisgemaakte granola, kombucha en confituur. Ook zelf een pakket samenstellen kan. Thuis geleverd met de fiets.

tinsel.be

De Ploeg

In de hoevewinkel van De Ploeg vind je heerlijke yoghurt, prachtige kazen en boter, gemaakt van de melk van eigen koeien.

hoevedeploeg.be

West-Vlaanderen

De boerenmarkten van Lokaal kunnen door de maatregelen niet doorgaan. Wat wel kan: de producten van je favoriete boeren online bestellen, dan staan je boodschappen klaar op de locatie waar de markt normaal plaatsvindt (locaties in Deerlijk, Roeselare, Brugge, Heule, maar ook twee in Oost-Vlaanderen: Gent en Deinze).

lokaalmarkt.be

Baliehof

Room, plattekaas, yoghurt en melk vind je in de boerderijwinkel van Baliehof. Normaal alleen in het weekend, maar in coronatijden open van woensdag tot zondag.

baliehof.be

't Reigershof

De kaaswinkel van geitenboerderij 't Reigershof is open op woensdag, vrijdag en zaterdag.

reigershof.be

Mandeldaele

Bij hoeveslagerij Mandeldaele vind je rundvlees en kip, van boer tot bord. Erg handig: de nieuwe meatbox, die je ook diepgevroren kunt bestellen, zo hoef je wat minder vaak te winkelen.

mandeldaele.be

Boer Bas

Boer Bas is een boerderijwinkel in de stad. Tijdens corona voorziet Boer Bas uitzonderlijk in gratis thuisleveringen.

boerbas.be

Limburg

't Bommesaarke

Het aspergeseizoen breekt aan! Koop kraakverse asperges in de hoevewinkel van 't Bommesaarke. Of haal 24/24 verse groenten uit de groenteautomaat.

aspergeskinrooi.be

Martenshoeve

De hoeveslagerij van de Martenshoeve is open voor vers vlees.

martenshoeve.be

Rosendal Brod

De bakkerij van Rosendal Brod blijft open en bakt vers zuurdesembrood. Het liefst vooraf bestellen.

rosendalbrd.be

Brussel

Brussel Beer Project

Brussel Beer Project helpt je hydrateren met een overlevingspakket met eigen brouwsels en bieren van bevriende brouwerijen.

beerproject.be

Mok

Wil je nooit meer de deur uit om goede koffie te halen? Abonneer je dan op een maandelijks koffiepakket van Mok.

mokcoffee.be

Titulus

Fan van natuurwijn? Titulus bezorgt gratis in Brussel vanaf 25 euro.

titulus.be

Farm

Op diverse locaties zijn de biowinkels van Farm open om je te voorzien van verse groenten en fruit van lokale boeren.

farm.coop

The Food Hub

Ook bij The Food Hub kun je zowel in Molenbeek als de Wolvengracht terecht voor al je inkopen van lokale, biologische producenten.

thefoodhub.be/brussel

PROEFBOX

Bij het keukenlaboratorium Foodlab Proef ontwikkelen jonge ondernemers aan de lopende band nieuwe culinaire producten. Om die ondernemers te ondersteunen kun je bij Proef een Food- of Drinkbox bestellen met lockdown-lekkers. Denk aan granola, vegan kaas, glutenvrije koekjes en kombucha. De boxen kunnen geleverd worden in West- en Oost-Vlaanderen en Brussel.

Bestellen via: bit.ly/proefdrinkfoodbox

