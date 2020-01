Het initiatief 'Aan tafel in 1, 2, 3 euro' werd gesmaakt door de Colruyt-klant. De winkel wordt bekroond met de allereerste 'Ik ben meer dan mijn kassaticket'-award ooit.

'Ik ben meer dan mijn kassaticket' begon als campagne van Rikolto (vroeger Vredeseilanden), Fairtrade Belgium, KVLV Vrouwen met Vaart, Landelijke Gilden, Femma, Gezinsbond en Test Aankoop om supermarkten aan te manen duurzaamheid centraal te zetten. Dat deed de organisatie aan de hand van vragen van bezorgde consumenten. Zo vroeg een klant bijvoorbeeld welk vlees ze het beste kocht, een vraag waarop alle grote supermarkten in Vlaanderen een antwoord formuleerden.

Die campagne krijgt nu een vervolg in de vorm van een prijsuitreiking voor initiatieven van supermarkten die duurzame voeding mainstream maken. Die eer viel tijdens de eerste editie te beurt aan Colruyt.

Drie nominaties

De supermarkt werd gelauwerd voor zijn project 'Aan tafel in 1, 2, 3 euro'. Dat is een samenwerking tussen een aantal sociale organisaties (OCMW, Centrum Algemeen Welzijn, Kind & Gezin, e.a.) en Colruyt om duurzame en evenwichtige voeding toegankelijk te maken, met focus naar kwetsbare gezinnen. Wie zich inschreef voor het initiatief ontving tweewekelijks een receptenboeken met daarin zes eenvoudige, kindvriendelijke en evenwichtige recepten met bijhorende boodschappenlijstjes. Elk recept is goed voor drie ruime porties en kost een, twee of drie euro per portie.

'In de evaluatiecriteria keek de jury naar de impact van het initiatief op lange termijn', legt Jelle Goossens van Rikolto uit, 'maar ook naar de impact op economische, sociale en ecologische duurzaamheid, de mate waarin andere spelers in de keten betrokken worden en in welke mate het initiatief het voor de klant makkelijker maakt om duurzamer te kopen.'

'Aan tafel in 1, 2, 3 euro' was een van de drie initiatieven die door een expertenjury genomineerd werden uit elf inzendingen. De twee andere genomineerde initiatieven kwamen van Delhaize en Lidl. Met het Delicata-project engageert Delhaize zich om de volledige productieketen van haar chocoladehuismerk 100% duurzaam te maken. Lidl viel dan weer op met het programma 'Geen keuze, goede keuze'. Daarvoor verduurzaamt de discounter heel haar assortiment stapsgewijs. Op die manier wil Lidl de keuzestress bij klanten wegnemen en vermijden dat klanten minder duurzame producten verkiezen omdat die goedkoper zijn.

