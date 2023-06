Seppe Nobels en team van Instroom Academy palmen Rubenshuis in deze zomer

Proeven van een menu geïnspireerd door Rubens? Daarvoor moet je van 5 tot en met 29 juli in het Antwerpse Rubenshuis zijn. Instroom Academy van Seppe Nobels trekt naar het barokke stadspaleis van de schilder voor een culinaire beleving.

Het Rubenshuis sloot op 9 januari 2023 de deuren voor stevige renovatiewerken. Alle kunstwerken en objecten zijn verhuisd en het Rubenshuis staat momenteel helemaal leeg. Aangezien Rubens niet thuis is deze zomer, is er ruimte voor een alternatief programma.

Een gastronomische Rubensbeleving wordt voorzien door Seppe Nobels en zijn getalenteerde cursisten van Instroom Academy, anderstalige nieuwkomers met een passie voor koken. Daarvoor dompelden ze zich volledig onder in de 16de en 17de eeuwse eetcultuur, geïnspireerd door wat er op de schilderijen van Rubens te vinden is en wat hij graag at. Het wordt een mix tussen vroeger en nu: het Instroom Academy team brengt een vijfgangenmenu op basis van het culinaire erfgoed van toen en op basis van de migratieverhalen van vandaag. Zo blijven ze trouw aan het concept van Instroom.

Instroom op verplaatsing

Na twee jaar in de potten geroerd te hebben in een pand aan de Droogdokken is Instroom klaar om andere oorden op te zoeken. De komende tijd zal Instroom Academy een nomadisch bestaan leiden. Als project van GATAM vzw en met de hulp van bondgenoten VDAB, Fedasil, Rode Kruis en Payoke zal het blijvend inzetten op verbinding: een waarbij migratie en inburgering centrale thema’s blijven. ‘Met Instroom willen we blijven inzetten op de activering en doorstroming richting de arbeidsmarkt. Zo kunnen we integratie op een unieke manier bevorderen en armoede voorkomen,’ aldus Anke De Maeyer van GATAM vzw. De eerste halte is dus het Rubenshuis.

Daarnaast brengen ook artiesten van verschillende pluimage leven in de brouwerij, met concerten, jams, raves en performances. Zo komen Hantrax, Mahler Student Festival Orchestra, Voetvolk en een heleboel artiesten van Dansende Beren en Full Circle de pannen van het dak spelen. Lotte Dodion verzorgt de soul food met een poëtisch sfeerbordeel.

Programmatie ‘Rubens is niet thuis’ ​Elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag: Instroom Academy Zaterdag 7 juli: Lotte Dodion, Sfeerbordeel Dinsdag 11 juli: Voetvolk, tryout dans Woensdag 12 juli: Dansende Beren, live met muzikaal talent van morgen Zondag 16 juli: Mahler Student Festival Orchestra, zomers tuinconcert Vrijdag 21 juli: Full Circle x Kofii Pauze & DIMA DIMA Zondag 23 juli: Hantrax, eclectisch-elektronische piano Zaterdag 29 juli: Full Circle x Cadans & Mondingo

Rubenshuis.be