Meedoen aan plaatselijke voedselprojecten zoals een dorps- of volkstuin kan een positief effect op de gezondheid hebben, zeggen Britse onderzoekers.

De studie van onderzoekers van de Universiteit van Oxford wijst erop dat participeren in plaatselijke voedselprojecten een positief effect heeft op het welzijn en de psychologische gezondheid van mensen. Ze keken naar projecten in drie regio's in Engeland: Essex, Norfolk en Suffolk.

Lokaal voedsel (verbouwen of kopen) via volkstuinen, dorpstuinen of lokale markten, is een groeiende beweging, constateerden ze. Consumenten willen steeds vaker weten waar hun voedsel vandaan komt en de verkoop van lokale producten is in de afgelopen jaren gegroeid. Dat geldt ook voor initiatieven zoals boerenmarkten, dorpstuinen en inkoopcoöperaties.

Connectie met de natuur

De onderzoekers keken of meedoen aan dit soort projecten invloed heeft op het psychologische welbevinden van mensen. Ze constateerden dat mensen die meededen aan lokale voedselinitiatieven, hoger scoorden op gestandaardiseerde waarden over welzijn dan mensen die niet deelnamen. Daarbij werden vier mediators gebruikt: verbinding met de natuur, bevrediging van psychologische basisbehoeften, betere diëten en fysieke activiteit.

Deelnemers scoorden hoger op 'levensvoldoening' en de WEMWBS-schaal, een meetinstrument voor mentaal welbevinden. Actievere deelnemers scoorden hoger op welbevinden, en mensen die gedurende een langere tijd een actieve rol vervulden, scoorden hoger op levensvoldoening en lager op psychische nood.

De onderzoekers toonden alleen de correlatie aan, geen causaal verband. Ze onderzochten niet of mensen die veel voldoening uit het leven halen, wellicht eerder geneigd zijn mee te doen aan dergelijke initiatieven. Wel wijzen ze erop dat uit andere onderzoeken is gebleken dat verbinding met de natuur, een gezonder dieet, fysieke activiteit en sociale contacten bijdragen aan mentaal welbevinden.

Duurzaam voedselsysteem

'De uitkomsten laten zien dat we serieuzer moeten kijken naar dit soort projecten die mensen samenbrengen, het dieet verbeteren, de band met de natuur versterken en mensen helpen nieuwe dingen te leren', zegt Zareen Bharucha, hoofdauteur van de studie.

'Dat alles draagt bij aan een betere mentale gezondheid, een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Tegelijkertijd draagt dit soort initiatieven bij aan het bouwen van een basis voor een echt duurzaam voedselsysteem, wat eveneens van fundamenteel belang is voor het welzijn van mensen en onze planeet.'

De studie is verschenen in het Journal of Public Health, een uitgave van de faculteit Public Health van de Universiteit van Oxford.