De maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus zorgen ervoor dat er veel meer mensen gaan aankloppen bij voedselbedeling, en dat nu de belangrijkste bron van donaties aan Voedselbanken opdroogt. Een nieuw initiatief schiet ter hulp.

'Door de economische schok die de covid-19-crisis teweegbracht, zien we een groeiende groep mensen die te weinig middelen heeft om zichzelf en hun gezin te voeden', vertelt Liesbeth Smeyers van Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant. 'Voedselhulporganisaties en sociale kruideniers zien daardoor een toename van de vraag, terwijl er minder overschotten komen via de supermarkten.'

Nochtans worden onze boeren ook geconfronteerd met grote groenteoverschotten. Belgische boeren zien heel wat van hun vaste afzetkanalen verdwijnen. Samen met de start van het seizoen, levert dat overschotten op aan bepaalde producten. Dat zegt Dominiek Keersebilck, commercieel manager bij REO Veiling. Die overschotten vinden nu via het project Robin Food hun weg naar wie het nodig heeft

Overschotten waar de veiling geen weg mee weet, gaan richting de sociale onderneming enVie. De werknemers daar zetten ze om in verse soep, die vervolgens onder kwetsbare gezinnen verdeeld wordt door enVie, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant en Depot Margo (van Samenlevingsopbouw Rimo Limburg). De samenwerking werd opgezet door Rikolto, dankzij steun van EIT Food.

Meer onderweg

Op korte termijn wordt er nu 20.000 liter soep afgezet onder het merk Robin Food. Maar daar houdt het niet op. Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant en Rikolto willen in de komende maanden nog andere producten op de markt brengen die een oplossing bieden voor voedseloverschotten en tegelijk mensen in een kwetsbare positie toegang geven tot gezonde, duurzame voeding. 'Binnenkort kunnen we alvast Robin Food fruitsap aanbieden bij onze Sociale Kruidenier, en ook een spread voor op de boterham of als aperitief', zegt Xenia Langen van Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant.

Om 20.000 flessen te kunnen verdelen, hopen de partners achter de Robin Food-soep nog extra financiering te vinden. Wie het project wil steunen, kan flessen soep kopen via deze crowd giving.

