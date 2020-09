Een heerlijke en betaalbare lunch? Ja, die bestaat.

Heritage is het restaurant van de Hongaars-Duitse chef Sebastian Sandor. Hij kookte eerder bij het sterrenrestaurant Pastorale, maar doet nu helemaal zijn eigen ding in het centrum van Gent. Zijn keuken is gefocust op seizoensgroenten, verse kruiden en vis. De chef zorgt met zijn verfijnde en frisse smaken voor een elegante gastronomische ervaring. Je kunt kiezen voor meergangenmenu's of gerechten van de kaart. Sandor verrast met combinaties als langoustines, artisjok en meloen of tarbot met gember en Oost-Indische kers. Een gezellige zaal met bruut houten tafels en een verweerde tegelvloer zorgen voor een ontspannen kader voor deze geïnspireerde bordjes.

HERITAGERodekoningstraat 12 9000 Gent heritage.gent Zondag en maandag gesloten. Driegangenlunchmenu 29 euro.Blanco is het Mexicaans geïnspireerde restaurant van chef David Cantré en gastvrouw Céline Buysse. David brengt een authentieke Mexicaanse keuken. Met z'n gelaagde en subtiele smaken is die niet te vergelijken met de veramerikaniseerde tex-mexversie die we vaak op ons bord krijgen. Dankzij vele reizen naar Mexico leerden David en Céline het land en zijn keuken steeds beter kennen en hun culinaire ontdekkingen willen ze delen met het publiek van hun nieuwe restaurant. De smaken, kruiden en pittige pepers gebruikt de chef in combinatie met vis uit de Noordzee. Neerploffen doe je hier op de lange witte bank die door de zaal loopt. De kans dat er niet alleen een foto van je bord, maar ook eentje van het interieur op je Instagramprofiel zal belanden is reëel. Keith Haringplein 7 8300 Knokke-Heist blanco-knokke.be Gesloten op zondag en maandag. 22, 25 of 30 euro voor 1, 2 of 3 gangen. De jonge chef Tim Boury heeft pijlsnel een indrukwekkend parcours afgelegd na ervaring opgedaan te hebben in Oud Sluis en Comme Chez Soi. Met Boury heeft hij samen met gastvrouw Inge Waeles (die ook een goedgevuld culinair cv heeft met ervaring in Comme Chez Soi, Auberge du Pêcheur en Hof van Cleve) intussen twee sterren op zijn palmares en in 2017 mocht hij zichzelf 'chef van het jaar' noemen van Gault&Millau. Gestileerde, verfijnd gedresseerde borden komen hier uit de keuken met combinaties als krab, bloemkool en kaffirlimoen of foie gras met kers, krokante brioche en amandelen. Het restaurant vind je in een fris gerenoveerde villa mét grote tuin waar je kunt aperitieven of napraten. Er zijn ook kamers voor wie de tocht naar huis niet meer wil aanvatten na deze imposante gastronomische ervaring. Rumbeeksesteenweg 300 8800 Roeselare restaurantboury.be Gesloten op zondag, maandag en woensdagavond. Viergangenlunchmenu 80 euro. In het historische Patershol in Gent vind je dit restaurant van Nele Victoor en Kim De Visschere. Roots kende een fenomenale start: het jaar dat ze opengingen werden ze onmiddellijk door Gault&Millau verkozen tot beste gastro-bistro. Intussen is Roots een vaste waarde in de Gentse culinaire scene. In het kleine, gezellige restaurant wordt een lichte keuken geserveerd waar groenten steeds de hoofdrol spelen, aangevuld door vis uit de Noordzee of een stukje kwaliteitsvlees. Wildplukken, inmaken, fermenteren, zelf brood en pasta maken: in de keuken van Roots schrikken ze nergens voor terug. In de zomer is het fijn zitten op het rustige, besloten terras achter het restaurant. Vrouwebroersstraat 5 9000 Gent rootsgent.be Gesloten op zaterdag en zondag. Lunchmenu 30 euro. Tinelle vind je in het zeventiende-eeuwse Predikherenklooster in het hart van Mechelen. Aan het fornuis staat chef Ken Verschueren, die in zijn vorige restaurant De Tuinkamer zijn strepen verdiende door eigenhandig een Michelinster bij elkaar te koken. In zijn nieuwe restaurant brengt hij een gastronomische interpretatie van klassiekers. Zo vind je op de kaart een terrine van varkenspoot met een jus van langoustines, kip met een saus van vin jaune of tarbot gebakken in hoeveboter. In de ruime eetzaal zit je in een stijlvol en modern decor, maar ook de binnenkoer van het voormalige klooster is een aantrekkelijke plek bij goed weer. Goswin de Stassartstraat 90 2800 Mechelen tinelle.be Zaterdag en zondag gesloten. Driegangenlunchmenu 36 euro. Jan Tournier draaide enkele jaren mee in de keuken van het lunchrestaurant Het Gebaar van Roger van Damme. In zijn eigen restaurant kreeg hij in tien jaar tijd twee Michelinsterren toebedeeld voor zijn uitgepuurde, eigenzinnige bordjes. In zijn creaties proef je met regelmaat de invloed van de Japanse keuken. Elementen als shiso, dashi, katsuobushi en koji zorgen voor verrassend frisse, diepe of umami toetsen op het bord. Dat de chef durft te mixen en matchen tussen de Japanse en de Belgische keuken, maakt hij duidelijk door een klassieke bereiding als asperges à la flamande op te leuken met plankton of in een sushi schaafsel van truffel te verwerken. Bij Cuchara krijg je een culinaire wervelwind aan smaken en texturen over je heen die de creativiteit van de chef etaleert. Lepelstraat 3 3920 Lommel cuchara.be Gesloten op zondag en maandag. Geen lunch op zaterdag. Driegangenlunchmenu 65 euro. Glenn Ross en Nicole Schellekens leerden elkaar kennen in de keuken van Peter Goossens. Na deze coup de foudre trokken ze twee jaar samen naar Australië om te werken in The Fat Duck van topchef Heston Blumenthal. In hun eigen zaak in Hasselt neemt Nicole de patisserie en de zaal voor haar rekening terwijl Glenn zich over de gerechten ontfermt. De kaart met hapjes om te delen - zoals maatjes met mierikswortel en komkommer - zorgt ervoor dat je al tijdens het aperitieven uitgebreid kunt proeven van het kunnen van de chef. Voor de hoofdgerechten is er steeds de keuze tussen vis, vlees en vegetarisch. Afsluiten doe je met het intussen al klassiek geworden fairy bread. In Australië is dit een populair maar weinig nobel kinderdessert waarbij een snee wit sponsbrood rijkelijk besmeerd met boter wordt besprenkeld met kleurige suikerbolletjes. In Rosch maakt Nele er een elegant en luchtig dessert van, maar wel nog steeds met de vrolijke discokleurtjes. Dorpsstraat 34 3500 Hasselt rosch.be Gesloten op zaterdag, zondag en maandagmiddag. Driegangenlunch 30 euro.PETIT MERCADO Petit Mercado is een pretentieloos eethuisje dat tegelijk fungeert als minisuperette met een selectie hoogwaardige producten. Van auteurswijnen, ambachtelijke bieren, brood van een echte bakker (La Boule in Sint-Gillis), tot verse groenten en olijfolie van Aixandri. Hier kun je niet alleen heerlijk ontbijten, maar ook genieten van een aperitiefje of een lunch, met elke dag twee opties, variërend van witlof in de oven tot vegetarische pizza. Het ruime interieur met de mooie witte tegelvloer omvat een centraal eiland met een gezellige toog. Enkele karakteristieke elementen zijn de snijmachine (ideaal voor de mortadella), de koeltoog gevuld met terrines en kazen, de met strooien hoedjes getooide lampen en de aan het plafond bungelende worsten. Munthofstraat 82 1060 Brussel Facebook: lepetitmercadobxl Gesloten op maandag. Lunch van de dag 15 euro. Michele Rosa is een legende in Brussel. Hij is de man van Caffè Al Dente, het cultadres als het gaat om de revival van de Italiaanse keuken in Brussel. De verloren zoon verdween enkele jaren van het toneel. Bleek dat hij zich in zijn land van herkomst, Italië, op de biologische tuinbouw had gestort. Om familiale redenen woont hij nu weer in Brussel, samen met zijn partner Ambre. Hij zet zijn beste beentje voor in deze groen betegelde microbistro met behulp van een radicaal menu, op basis van antipasti en pasta van de dag, bereid volgens de inspiratie van het moment. Aan de hand van een uitstekende burrata, geserveerd zonder olijfolie, peper of zout, leert het duo ons weer te genieten van simpele maar verrassende producten en natuurlijke Italiaanse wijnen. Oscar Van Goidtsnovenlaan 96 1190 Brussel Facebook: brusselskitchen.foodwithstyle Gesloten op maandag, dinsdag, zaterdagmiddag en zondagmiddag (zondags aperitief om 18u). Antipasti 15 euro, keuze van de dag 14 euro. Is vriendschap de beste motor voor een restaurant? Daar lijkt het sterk op bij Tandem. Want dit is, zoals het woord het zelf al zegt, een quatre-mains. Pierre Val kennen we al van zijn uitstekende wijnbar Rubis in Sint-Gillis. En ook Pierre Schreuders is geen onbekende in de Brusselse horeca, want hij was al actief in Sanzaru, Le Chalet de la Forêt en Sea Grill. Samen creëerden ze een sober eethuis rond een keuken die uitpakt met een reeks klassiekers, aangevuld met uitgekiende wijnakkoorden. Het hoogtepunt is de unieke, geïnspireerde lunch. Een voorbeeld? De combinatie van gerijpte rundercarpaccio, suprême van Mechelse koekoek met chimichurrisaus en geroosterde abrikozen met rozemarijn als dessert. Adolphe Demeurlaan 41 1060 Brussel restotandem.be Gesloten op zondag, maandag en zaterdagmiddag. Lunch 25 euro. TRINKHALL CAFEEen landelijke lunch, kwetterende vogels inbegrepen, in hartje Luik? Dat kan, en wel in Trinkhall Café, de vrolijke brasserie van het gelijknamige museum, in het Parc d'Avroy. Het gebouw heeft alvast een originele look sinds het onlangs een architecturale facelift onderging, met inbegrip van een schil van melkglas, wat zorgt voor een heel aparte uitstraling. Met als missie de integratie van mensen met een handicap weten ze hier het sociale en het culinaire mooi te combineren. Het basisprincipe is dat van een ongedwongen keuken die overtuigt door zijn eenvoud en zijn democratische karakter, van Luikse gehaktballen en koninginnenhapje tot ossobuco. Het interieur is opgesmukt met creaties in outsider art-stijl. Extra troef: Duvel van het vat. Parc d'Avroy 4000 Luik 04 233 16 19 Elke middag open. Lunch van de dag vanaf 12 euro. Dit sfeervolle restaurant, gelegen aan een mooi pleintje in het oude centrum van Namen, is ideaal voor een informele lunch vanaf 12 uur. Die is trouwens 100% homemade met verse producten uit de streek (bijvoorbeeld vlees van La Petite Campagne in Bovesse). Je kunt beneden bij de bar eten, als je opteert voor de bistrosfeer, of boven bij de chef voor een meer 'live cooking'-ervaring. De kaart draagt de stempel 'brasserie', wat onder meer blijkt uit de filet americain, die hier een vaste waarde is. Ook erg smaakvol zijn de quiches, die wisselen volgens de seizoenen (met huisgemaakt deeg), de belegde boterhammen en de verkwikkende soepen. Rue du Marché 3 5000 Namen epicurenamur.be Alleen 's middags open. Gesloten op zondag en maandag. Reken voor een lunch op 25 euro per persoon. Traiteur L'Impérial is een klassieker in Charleroi. En dit lunchrestaurant heeft zijn naam niet gestolen. Deze combinatie van restaurant en traiteur is een authentieke familiezaak. Heel de familie is hier in de weer, van de 80-jarige vader en de moeder tot de twee dochters. Alleen al het volledig met hout beklede interieur is een lust voor het oog. De grote koeltoog maakt duidelijk dat de oorspronkelijke focus op de meeneemgerechten lag. De tafels zijn gedekt met witte tafelkleden en op de kaart staan tal van klassiekers die veel mensen vaak zelf niet meer klaarmaken: kalfszwezerik, niertjes in Dijon-stijl, heerlijke ossobuco en ook enkele zeer Italiaanse gerechten 'van de eerste generatie', zoals scampi diavola, maar ook kaasfondue. De gemoedelijke sfeer van deze familiezaak doet denken aan een tijd dat koken nog koken was, zonder spektakel.Place du Manège 20 6000 Charleroi Facebook: Traiteur l'Imperial Alleen 's middags open. Gesloten op zondag en maandag. Reken op 35 euro per persoon.