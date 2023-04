Een simpele smaakbom: dipsaus van Brusselse pepertjes

Grafisch ontwerper Thibault Fournal lanceerde tijdens de pandemie zijn eigen hotsausmerk. Met dit recept toont hij hoe je er in een mum van tijd een simpele, maar ontzettend smaakvolle dipsaus van maakt.

Lokaal met pit

Omdat grafisch ontwerper Thibault Fournal geen enkele hotsaus uit de winkel echt lekker vond, besloot hij die dan maar zelf te maken. Tijdens de pandemie lanceerde hij zijn eerste flesjes, ze waren meteen een razend succes. “Een flesje hotsaus van Swet is niet alleen pikant: je proeft ook fruitige, zoete, frisse of bittere smaken. Die komen vaak van lokale ingrediënten zoals Belgische peren of appels.” Naast het vaste gamma met smaken als het rokerige Fumado en het citrusachtige Lemon Hard brengt Thibault ook elke maand een limited edition uit: in deze flesjes probeert hij het seizoen te vangen. Zo werkt hij voor de saus van deze maand met Belgische hop, die hij zo bewerkt dat niet de bittere maar net de fruitige smaken uit de hopbellen naar boven komen. “De hete pepers die ik gebruik om mijn sauzen pit te geven, komen voor tachtig procent uit Brussel: ze worden gekweekt op het dak van het voormalige slachthuis in een aquaponics-systeem. Daarbij vormt het water uit bassins waarin vissen gekweekt worden tegelijk voedsel voor peperplanten.” Van april tot december haalt Thibault verse pepers uit deze serre. Om de wintermaanden te overbruggen, gebruikt hij gepekelde pepers die hij in azijn marineert.

© Anaïs Lesy

Spannende saus

Hoe gebruik je nu best zo’n pikante saus? “Ik raad mensen die niet vertrouwd zijn met hotsaus aan om die eerst te mengen met een lepel mayonaise: een hotsaus met citrus bij wat mayonaise is bijvoorbeeld perfect bij garnalen. Maar eigenlijk is hotsaus ideaal om van een saaie maaltijd toch iets spannends te maken: een boterham met kaas of een omelet krijgt meteen een opkikker met een likje hotsaus. Ik vind het belangrijk dat onze sausjes je gerecht niet overheersen, maar de smaken extra in de verf zetten. Daarom zullen we ook nooit de meest pikante sauzen op de markt brengen: die zijn er al genoeg.” Elk flesje van Swet ziet er bovendien uit als een kunstwerkje. ‘Ik maak de meeste ontwerpen zelf: ik vind het belangrijk dat een flesje er even appetijtelijk uitziet als de saus die erin zit. Soms werken we ook samen met een lokale illustrator die speciaal voor ons een design ontwerpt.”

Recept

Het recept dat Thibault deelt, is er eentje voor een pittige dipsaus. “De saus is heerlijk om rauwe groenten in te dippen bij het aperitief, maar werkt ook goed bij springrolls of tussen een broodje met een restje kip.”

Voor 1 kommetje 100 ml kokosmelk

50 ml vers sinaasappelsap

5 el pindakaas

2 el hotsaus, bijvoorbeeld Fumado van Swet

1 snuf zout

Meng alle ingrediënten. De dip blijft, afgedekt in de koelkast, minstens twee dagen goed.