Okonomiyaki met een twist: modanyaki

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: Japanse okonomiyaki. In plaats van de klassieke versie uit Osaka, stellen we een variant voor met sobanoedels, de modanyaki.

Deze modanyaki (een verbastering van ‘modern yaki’) is heerlijk bij een frisse Unwanted Tattoo, het IPA-bier met gember van brasserie ’t Verzet.

Voor 4 personen

Voor de vulling:

125 g sobanoedels

400 g witte kool, fijngesneden (snijd de dikste nerven uit de buitenste bladeren)

1 ui, gesnipperd

130 g bloem

1 tl gist

1 tl bruine rietsuiker

2 grote, verse eieren

25 g beni shoga (in julienne gesneden gember ingelegd in umezu, te koop in de Japanse speciaalzaak)

1 tl dashipoeder, zout Voor de okonomiyaki:

6 plakjes gerookt ontbijtspek

Bulldog tonkatsu-saus (makkelijk zelf te maken, je vindt veel recepten op het internet)

Japanse mayonaise

Aonorivlokken (in de Japanse speciaalzaak)

Katsuobushi (gedroogde bonitovlokken, in Japanse speciaalzaken)

1. Maak eerst de sobanoedels klaar. Kook ze gaar in ruim kokend water en stort ze na 3 minuten in een vergiet. Spoel overvloedig met koud water, terwijl je ze met de vingers uit elkaar haalt, zodat ze niet aan elkaar plakken. Houd apart.

2. Maak de vulling door in een kom alle ingrediënten ervan door elkaar te mengen.

3. Leg de plakjes spek naast elkaar in een pan met antiaanbaklaag.

4. Als het spek gebakken is, bedek de plakjes dan met de vulling. Duw de vulling aan met een houten lepel zodat je een mooie ronde pannenkoek krijgt.

5. Leg vervolgens de sobanoedels op de pannenkoek. Duw ze voorzichtig in de vulling. Laat 8 minuten bakken.

6. Draai de koek met een snelle beweging om en laat opnieuw 8 minuten bakken. Ga na of de noedels gaar zijn door de rand van de pannenkoek voorzichtig op te tillen met een lepel.

7. Draai de koek een laatste keer om op een bord.

8. Breng de Bulldog-saus en mayonaise aan in verticale en horizontale strepen (zodat ze een soort raster vormen). Werk af met aonori- en gedroogde bonitovlokken.