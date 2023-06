Geslaagde snack: mangosalade met zelfgemaakte beef jerky

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: beef jerky, de Amerikaanse snack bij uitstek. Stevig gekruid, gedroogd rundvlees dat perfect samengaat met een pittige mangosalade.

Wil je liever geen rundvlees serveren? Dan kan je de jerky ook maken met zalm of oesterzwammen.

Voor 4 personen Voor de beef jerky:

500 g mager rundvlees

4 el sojasaus

6 el worcestersaus

3 el agavesiroop

1 el paprikapoeder

1 tl knoflookpoeder

1 tl uienpoeder

1 tl chilivlokken

2 tl gerookt paprikapoeder Voor de mangosalade:

2 rijpe mango’s

1 bos radijzen

4 lente-uien

4 takjes munt

1 teentje knoflook

1 stuk gember van 2 cm

1 rode chilipeper

sap van 2 limoenen

2 el sojasaus

1 el sesamolie

1 tl rietsuiker

2 el maisolie

1. Snijd het vlees in dunne plakjes (ca. 4 mm). Schik die met voldoende ruimte ertussen op een vel bakpapier. Bedek met een ander vel bakpapier en klop het vlees plat met een vleeshamer of deegrol. (Tip: leg het vlees een tweetal uur in de diepvries voor je het snijdt, of laat het al op voorhand snijden door de slager.)

2. Meng de overige ingrediënten in een ruime mengkom en wentel de plakken vlees in deze marinade. Laat minstens 3 uur marineren in de koelkast (een volledige nacht is nog beter).

3. Warm de oven voor op 80°C.

4. Dep het vlees droog. Schik de plakjes op een rooster en droog minstens 2 uur in de oven. Hoe langer het vlees droogt, hoe harder de beef jerky wordt.

5. Schil en snijd de mango in fijne reepjes. Spoel de radijzen en snijd in dunne schijfjes. Snipper de lente-uien.

6. Maak de dressing: pel de knoflook, schil de gember. Rasp beide in een mengkom. Snijd de chilipeper doormidden en verwijder de zaadlijsten. Voor extra pit laat je de zaadjes zitten. Doe de chilipeper bij de gember en knoflook. Meng er het sap van de limoenen, de sojasaus, sesamolie, rietsuiker en maisolie onder.

7. Doe de mango, radijzen en lente-uien in een kom en giet er de dressing over. Werk af met munt, peper en zout.