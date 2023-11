Fluweelzachte rodelinzensoep op z’n Turks: zo maak je mercimek çorbasi

De Turkse keuken is meer dan kebab en om dat te bewijzen bundelde Hilal Kayis Sungur zestig recepten in een gloednieuw kookboek. Hoe je mercimek çorbasi – oftwel rodelinzensoep – maakt, lees je hier.

Een van de bekendste Turkse soepen wereldwijd. Overal in Turkije kom je ze tegen; van een luxe­restaurant tot een klein zaakje verscholen in een eeuwenoude han waar kooplieden snel een hapje komen eten. De thuisbasis van deze heerlijke soep is het zuidoosten van Turkije. Met dit gerecht haal je niet alleen vitamientjes in huis, maar ook de heerlijk warme zomers van Urfa, Diyarbakır en Mardin. Bij ons thuis valt hij bij jong en oud in de smaak, het is een soep waar de kids mee zijn grootgebracht. Heerlijk als maaltijdsoep het hele jaar door en perfect als voorgerecht.

Lees hier het hele interview: Hilal Kayis Sungur bundelde het lekkerste uit Turkije: ‘Er is zoveel meer dan kebab’

Voor 4 à 6 personen

50 ml olijfolie

1 ui, gesnipperd

1 el rodepaprikapuree*

1 tl gedroogde munt

220 g rode linzen, gespoeld en uitgelekt

1 wortel, geschild en grofgesneden

1 rode puntpaprika, grofgesneden

1 tl chilivlokken (pul biber)

Zout en peper, naar smaak

Handvol bladpeterselie, gesneden

Sap van 1 citroen

*Deze rodepaprikapuree of biber salçası kun je vinden in de Turkse winkel of via de webshop pimenton.be

1. Verwarm de olijfolie in een soeppan en fruit hierin de ui. Voeg de rodepaprikapuree en gedroogde munt toe en roer goed door.

2. Doe de wortel, puntpaprika, chilivlokken en linzen erbij en breng op smaak met zout en peper. Roerbak een paar minuten op laag vuur.

3. Voeg 1 ½ liter water toe. Breng het geheel aan de kook en kook 15 minuten op de laagste stand.

4. Pureer als de linzen gaar zijn – de linzen zetten dan namelijk uit – met een staafmixer tot een egale, fluweelzachte soep.

5. Serveer met de peterselie erover en besprenkel voor een frisse touch met citroensap.

Tip: De helft van het water kun je eventueel vervangen door kippen- of runderbouillon. Of vervang de rode linzen eens door groene linzen voor een andere smaakbeleving.