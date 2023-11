Doordeweeks koken als Donna Hay: geschroeide chilizalm met kokos-komkommersalade

Wil je meer weten over Donna Hay? Kookboekkoningen Donna Hay en Pascale Naessens: ‘Gezond is geen goede verkoopstruc’

Voor 4 personen

750 g zalmfilet zonder huid, in 8 stukken

60 ml knapperige chili-olie (zie onder)

Voor de salade:

80 ml kokosmelk

1 el limoensap

2 tl vissaus

1 tl fijne kristalsuiker

3 Libanese of kleine komkommers, in schijfjes

15 g korianderblaadjes

2 lente-uien, fijngesneden



1. Maak de kokos-komkommersalade: roer de kokosmelk, het limoensap, de vissaus en suiker door elkaar. Schep de komkommer, koriander en lente-ui erdoor en zet apart.

2. Rijg de zalm aan 8 metalen spiesen. Verhit een antiaanbakpan op hoog vuur. Leg de zalm erin en bak 40 seconden aan elke kant, of tot de stukken dicht­geschroeid en naar wens gaar zijn.

3. Verdeel de kokos-komkommersalade over diepe borden en leg de geschroeide zalm erop. Schep de knapperige chili­-olie erover en dien op.

Knapperige chili-olie

250 ml plantaardige olie

6 sjalotten, gesnipperd

10 tenen knoflook, fijngesneden

25 chilivlokken

60 ml sesamolie

2 el bruine basterdsuiker

1 el gefermenteerde zwarte bonen*, fijngesneden

1 tl zeezoutvlokken

1. Verwarm een grote koekenpan op matig vuur. Schenk de olie erin en warm 1 minuut op. Fruit de sjalot en knoflook 12-15 minuten. Roer veel, tot ze lichtgoud van kleur zijn en de knoflook krokant is.

2. Haal de pan van het vuur en roer de chilivlokken, sesamolie, suiker, gefermenteerde zwarte bonen en het zout erdoor. Schep in een gesteriliseerd confituurpotje** (375 ml).

*Gefermenteerde zwarte bonen, ook wel gezouten sojaboontjes genoemd, zijn te vinden in Aziatische speciaalzaken.

** Om het risico op ziektes als botulisme te beperken, moet je de confituurpotjes waar je de chili-olie in doet goed steriliseren en het potje in de koelkast bewaren. Zet na gebruik de chili-olie meteen terug in de koelkast. In een gesteriliseerd glazen potje kun je de olie 1 maand in de koelkast bewaren. Zo steriliseer je glazen potten: verwarm de oven voor op 120°C. Was de potten en de metalen deksels in een heet sopje, spoel ze af en zet ze op een bakplaat. Zet 20 minuten in de oven. Haal eruit en laat afkoelen voor je de potjes vult.