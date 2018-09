Artisjok met ansjoviscrème en kappertjes, patatas bravas en canapé van gepekelde ui met geitenkaascrème

Bereidingswijze

Artisjok met ansjoviscrème en kappertjes

Kook de artisjokken gaar in een kruidenbouillon. Pluk de blaadjes los en droog af.

Ansjoviscrème

1 eidooier

30 gr gezouten ansjovis

1 koffielepel mosterd

4 druppels worcestersaus

3 druppels tabasco

1 koffielepel ketchup

2 dl olijfolie

Meng alle ingrediënten, behalve de olijfolie. Klop op met olijfolie zoals een mayonaise.

Fruit de kappertjes in de frituurpan op 180°C.





Patatas bravas

Prik aardappelrondjes met behulp van een parisiennelepel.

Pocheer ze in de frituurpan op 150°C. Daarna afbakken op 180°C.





Canapé van gepekelde ui met geitenkaascrème

Gepekelde zilverui

2 dl Rodenbach Grand Cru

0,5 dl rodewijnazijn

0,5 dl sushiazijn

Breng alle azijn aan de kook en giet op de schoongemaakte zilveruitjes.





Geitenkaascrème

Mix een halve kilo geitenkaas van boerderij Groendal uit Rumbeke met 700 gr melk en 10 gr kappa.

Breng tot het kookpunt en laat afkoelen in koelkast. Wanneer het is afgekoeld meng je het in de Thermomix tot je een glad mengsel krijgt.

Spuit op de canapé en de patatas bravas