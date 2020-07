Kokosmelk, kokosschilfers, kokosmeel, kokosolie,... al die producten zouden volgens de Aziatische tak van dierenrechtenorganisatie Peta in Thailand gelinkt zijn aan misbruik van talloze apen.

Kokosnoten zijn een veelzijdige voedselbron en producten die ermee worden gemaakt, worden steeds populairder in de hele wereld. Een nadeel eraan is dat ze erg hoog groeien en dat het plukken ervan dus een moeilijke en tijdrovende klus is. Daar hebben Thaise producenten een oplossing op gevonden: apen op pad sturen.

De snel klimmende dieren worden volgens Peta ingezet bij de grootste kokosproducenten van het land, om elke dag tot duizend noten te plukken. Na dat harde werk worden ze opgesloten in kleine kooien of aan kettingen gehouden. Bij apen die letterlijk van zich afbijten, worden de scherpe hoektanden verwijderd. Volgens Peta worden de dieren zo lamentabel behandeld dat ze gek worden.

Peta roept op tot een boycot van alle Thaise kokosproducten. Uit andere kokosproducerende landen kunnen ze wel zonder gewetenswroeging worden gebruikt, want daar worden andere oogsttechnieken gebruikt. Ook kokoswater is standaard aapslaafvrij: de kokosnoten die daarvoor gebruikt worden, groeien aan lagere bomen en zijn dus gemakkelijker te plukken.

Kokosnoten zijn een veelzijdige voedselbron en producten die ermee worden gemaakt, worden steeds populairder in de hele wereld. Een nadeel eraan is dat ze erg hoog groeien en dat het plukken ervan dus een moeilijke en tijdrovende klus is. Daar hebben Thaise producenten een oplossing op gevonden: apen op pad sturen.De snel klimmende dieren worden volgens Peta ingezet bij de grootste kokosproducenten van het land, om elke dag tot duizend noten te plukken. Na dat harde werk worden ze opgesloten in kleine kooien of aan kettingen gehouden. Bij apen die letterlijk van zich afbijten, worden de scherpe hoektanden verwijderd. Volgens Peta worden de dieren zo lamentabel behandeld dat ze gek worden. Peta roept op tot een boycot van alle Thaise kokosproducten. Uit andere kokosproducerende landen kunnen ze wel zonder gewetenswroeging worden gebruikt, want daar worden andere oogsttechnieken gebruikt. Ook kokoswater is standaard aapslaafvrij: de kokosnoten die daarvoor gebruikt worden, groeien aan lagere bomen en zijn dus gemakkelijker te plukken.