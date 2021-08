Bijna iedereen heeft een kookboek waar we ooit een eerste gerecht uit kookten of een favoriet exemplaar waar we telkens weer naar terugkeren. Wij vroegen aan vijf chefs en foodies naar hun favoriete basiskookboeken. Deze week: Tiana Moretti van Osteria Moretti in Hasselt.

In Osteria Moretti serveren Tiana Moretti en Alexander Reniers Italiaanse gerechten. Hij staat in de keuken, zij verzorgt de patisserie. Moretti deed eerder ervaring op in Vrijmoed en Slagmolen.

...

In Osteria Moretti serveren Tiana Moretti en Alexander Reniers Italiaanse gerechten. Hij staat in de keuken, zij verzorgt de patisserie. Moretti deed eerder ervaring op in Vrijmoed en Slagmolen.'Het boek Patisserie van Christophe Felder is voor mij een basisboek waar ik steeds op terugval. Er staan veel oldschool gerechten in, maar ik hou net van die klassieke Franse patisserie. Als je die technieken onder de knie hebt, dan kun je gaan experimenteren met nieuwe technieken en ingrediënten. Mijn inspiratie daarvoor haal ik vooral uit etentjes en smaken die ik op reizen proef. Onlangs at ik op restaurant een dessert met aarbeienmousse, dat prikkelde me om een mousse op basis van cuberdon te maken. Zo druk ik op die klassieke gerechten van Felder graag mijn eigen stempel.'En dan is er ook Barbie Lekker koken. 'Het is misschien een verrassende titel, maar dit was mijn eerste kookboek. Ik kreeg het voor mijn zesde verjaardag en sindsdien was ik niet meer uit de keuken weg te slaan. Eerst op een krukje aan de zijde van mijn moeder, later op mijn eentje: op elk vrij moment was ik in de weer om brood, koekjes en desserts te bakken. Toen al wist ik dat ik later in de horeca oud zou worden. De plakkerige bladzijdes in het Barbieboek zien er niet meer uit, maar om de sentimentele waarde zou ik het nooit kunnen weggooien. Het recept voor de chocoladekoekjes gebruik ik nog steeds.'Chocoladekoekjes uit Barbie Lekker KokenBereidingswijzeVerwarm de over voor. Breek de chocolade in stukjes en stop die in een plastic zakje. Leg het zakje op een stevige ondergrond.Sla de chocolade met een deegroller in nog kleinere stukjes. Niet op je vingers slaan!Doe de boter met de twee soorten suiker in een beslagkom en roer totdat je een glad, romig mengsel hebt. Voeg geleidelijk aan het geklutste ei toe.Voeg ook de vanille, bloem, zout en zuiveringszout toe en roer stevig. Doe nu de chocoladebrokjes erbij.Leg bakpapier op een bakplaat en schep er met twee theelepels kleine bolletjes deeg op. Laat genoeg ruimte tussen de bolletjes, want die worden groter door de hitte.Bak de koekjes 10 tot 15 minuten, totodat ze goudbruin zijn. haal de bakplaat uit de oven, laat de koekjes even afkoelen. Schep ze dan met een pannenkoekenmes op een rooster.