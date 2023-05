Orange is the new white: onze expert proeft en keurt oranje wijnen

Onze drankexpert schenkt klare wijn en proeft van de nieuwe trends. Deze week: orange wines of oranje wijnen.

Nieuwste hype

Oranje wijnen zijn een hype in wijnland. En nee, het zijn geen wijnen gemaakt van sinaasappels, wel wijnen waarvan de kleur naar oranje neigt. Daardoor zou je kunnen denken dat ze zoet zijn, maar meestal zijn ze droog, net zoals witte wijn. Het zíjn trouwens witte wijnen, alleen gingen de schillen van de druiven mee in de gistkuip, wat bij witte wijn niet gebruikelijk is. Daardoor geven die schillen hun pigment af aan het druivensap (net zoals de schillen van blauwe druiven hun kleur aan rode wijn geven). Ook tannines (de bitterstoffen in de schil) worden afgegeven, en die bittertoets is wennen bij witte wijn. Samengevat is orange wine witte wijn die gemaakt wordt zoals rode wijn.

Authentiek

De trend komt overgewaaid uit Oost-Europa en de Kaukasus, onder meer uit Georgië, Kroatië en Slovenië. Daar zijn oranje wijnen al heel lang een authentieke wijntraditie. Tegelijk waren ze een manier voor deze landen om zich van andere wijnlanden te onderscheiden. Maar ook in West-Europa maken wijnbouwers nu orange wines. Ze slaan vooral aan bij een jongere generatie, op zoek naar nieuwe smaken.

Schenken

Orange wines worden best koel maar niet koud geschonken, omdat de bittertoets van de tannines dan te sterk wordt. Het is ook aanbevolen ze minstens een halfuur op voorhand te openen, of over te gieten in een karaf, om ze even te laten ‘ademen’.

Foodpairing

Oranje wijnen worden vaak geschonken bij kaas. Maar ze passen ook goed bij pasta en risotto, zowel met vlees als met vis. Een avontuurlijker combinatie is die met de Japanse keuken: vooral bij rauwe vis doet orange wine het verrassend goed. Er zijn ook orange wines met een zoete toets, geschikt voor nagerechten.

Oranje of amber?

Steeds vaker zie je ook de term amber wines opduiken (amberkleurige wijnen). Die naam sluit beter aan bij de kleurschakeringen ervan, en is trouwens de originele benaming uit bakermat Georgië.

Geproefd en gekeurd: oranje wijnen

1. Hontza ‘Zuria’, La Rioja, Spanje,14,95 euro, divino.be

Purist en biodynamist Iker Garcia maakt deze evenwichtige, subtiele orange wine van de lokale druiven viura en calagreño tegen een scherpe prijs.

2. Jeff Carrel ‘Chat Gris’, Languedoc-Roussillon, Frankrijk, 18,95 euro, start-2taste.be

Deze Parijse oenoloog werd in het Franse Zuiden een toonaangevende wijnmaker, onder meer met deze volle, lichtzoete, alcoholrijke orange wine van grenache gris.

3. Roxanich ‘Ines u bijelom’, Istrië, Kroatië, 31,25 euro, winesoutoftheboxxx.be

Met zeven verschillende druiven maken vader en dochter Rožanic deze bijzondere, zachtbittere orange wine, ter ere van hun vrouw en moeder (‘Ines in het wit’).

4. Dario Princic, Friuli Venezia-Giulia, Italië, 32,95 euro, divino.be

Een van die eigenzinnige maar briljante pioniers van de orange wines in deze uithoek van Italië gebruikt voor deze wijn de lokale druif ribolla gialla.