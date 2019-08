Onderzoeker Frédéric Leroy : 'Vlees hoort geen probleem te zijn, maar een deel van de oplossing'

De Belgische vleesconsumptie daalt jaar na jaar en áls we het eten, worden we steeds kritischer tegenover wat we in de pan gooien. Hoe kan de sector daar het best mee omgaan? We vroegen het aan de onderzoeker die al jarenlang vraagt om meer nuance in het vleesdebat.

© Getty

Frédéric Leroy, de voorzitter van de academische vereniging Belgian Association of Meat Science and Technology (BAMST) en professor Voedingsbiotechnologie aan de VUB, is al jaren de vreemde eend in de bijt wanneer het gaat over vlees. Blijkt uit onderzoek dat er een link is tussen bepaald vlees en bepaalde kankers, staat hij klaar met meer duiding. Spreekt een internationale onderzoeksgroep zich uit tegen vlees, dan gaat hij in het verweer. Ook in België wordt het debat te vaak herleid tot pro- of anti-verhaal met duidelijke stellingnames, maar, zo zegt hij: 'We gaan de planeet niet redden door te blijven spreken over koeien.' Een interview over de toekomst van vlees in België.

...

