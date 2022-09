Om je adresboek mee aan te vullen: dit zijn de nieuwe Chocolatiers of the Year van Gault&Millau

Gault&Millau maakt voor de zevende keer een selectie van de beste chocolatiers bekend in haar jaarlijkse chocolatiergids.

Een land als het onze verdient een aparte culinaire gids die de adressen van de beste chocolatiers bundelt. Daarom geeft Gault&Millau nu al voor het zevende jaar op rij haar Chocolatier Gids uit, met daarin in verlekkerende selectie va Belgische en Luxemburgse huizen van zaligheid.

Net als andere jaren werden er nu ook verschillende ambachtsmannen en –vrouwen gelauwerd. Zo bekroont Gaul&Millau drie chocolatiers met de titel Chocolatier of the Year, een voor elk landsdeel. Voor Vlaanderen werd dat The Chocolate Line van Dominique Persoone in Brugge. ‘Persoone is in ons land één van de wegbereiders van het boon-tot-reep-gedachtegoed. Daarvoor engageert hij zich met lokale boeren op zijn eigen cacaoplantages in Mexico.’

Ook in Brussel liep pionierschap in het bean-to-bar principe in de kijker, want daar ging Herman Van Dender met de titel Chocolatier of the Year lopen. ‘Door zijn strenge selectie van cacaobonen maakt hij chocolades met een enorme aromatische rijkdom’, beargumenteert Gault&Millau de keuze. Onder de taalgrens hield de redactie van de culinaire gids dan weer wat langer halt in Bastogne, want daar maken Pierre Plas en zijn partner Aline ‘grand cru chocolades met unieke smaken, ook steeds van boon tot reep’.

Een laatste bekroning heeft Gault&Millau te veil voor By Michèle in Herstal. Die familiezaak, die gerund wordt door Michèle Prunier, haar zoon Christophe en diens partner Coralline, won de titel Ontdekking van het Jaar. ‘Hun praline ‘La Passionnée’, gevuld met een ganache met passievrucht en Jivara-chocolade en passievrucht aan de buitenkant, illustreert de gedrevenheid van dit trio.’