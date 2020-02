Als gevolg van klimaatverandering zal de productie van olijven in Andalusië in de komende eeuw aanzienlijk veranderen, zeggen Spaanse en Portugese onderzoekers. Dat heeft niet alleen economische, maar ook sociale gevolgen.

De olijfsector is een van de belangrijkste economische pijlers in Andalusië. Onderzoekers van de Universiteit van Córdoba en de Universiteit van Porto stellen vast dat door de klimaatverandering bepaalde gebieden ongeschikt zullen worden voor de teelt van olijven.

Variëteiten verdwijnen

'Het gebied dat geschikt is voor olijfteelt wordt kleiner voor de meeste olijfsoorten,' zegt hoofdauteur Salvador Arenas Castro, onderzoeker bij het Onderzoekscentrum voor Geospatiale Wetenschappen (CICGE) van de Universiteit van Porto. 'Dat is grotendeels een gevolg van verminderde neerslag en bodemvochtigheid.'

Voor de Nevadillo-olijf, die geteeld wordt het deel van de Sierra Morena dat onder de provincie Córdoba valt, zal daar rond 2100 geen geschikt teeltgebied meer te vinden zijn, verwacht Castro. Ook de variëteiten Manzanilla Lechín en Picudo krijgen het moeilijk.

'Als de modellen grote verliezen voorspellen in gebieden die geschikt zijn voor de meest voorkomende olijfsoorten, lopen lokale variëteiten een hoog risico te verdwijnen. Deze variëteiten groeien in een veel kleiner gebied en onder specifiekere klimaatomstandigheden. Ze zijn daarom veel gevoeliger voor klimaatverandering', zegt Castro.

Sevilla en Cádiz

De Picual-variëteit, de meest voorkomende olijf in Andalusië, kan zich echter relatief gemakkelijk aanpassen aan verschillende klimaatomstandigheden. Het gebied waar deze olijf groeit, zal naar verwachting groeien met 25 procent. Dat komt vooral doordat in koelere gebieden in de provincies Granada en Almería de temperatuur stijgt. Vooral in de regio Alpujarra betekent dat dat het gebied geschikt wordt voor deze olijf.

Het besef moet doordringen dat klimaatverandering geen mythe is. Onze levensstandaard en de lokale economie worden erdoor beïnvloed Rafael Villar, ecoloog

De provincies waar de invloed van de klimaatverandering zich het sterkst laat gelden zijn Sevilla en Cádiz. Daar zal naar schatting respectievelijk 29 procent en 24 procent van de teelt verloren gaan. In de provincies Málaga, Córdoba en Huelva is dat respectievelijk 18, 9 en 7 procent. In de provincies Almería en Granada kan de olijfproductie daarentegen stijgen met 13 en 6 procent.

Beschermde gebieden

'Er ontstaan problemen als de olijfproductie naar noordelijker of hogere gebieden moet verschuiven om dezelfde productie te handhaven' zegt Castro. 'Dat verstoort niet alleen andere gewassen, maar ook beschermde gebieden.'

Rafael Villar, ecoloog aan de Universiteit van Córdoba, zegt dat de overheid een plan op lange termijn moet maken om de lokale economie te beschermen. 'Het besef moet ook doordringen dat klimaatverandering geen mythe is. Onze levensstandaard en de lokale economie worden erdoor beïnvloed en we moeten zoveel mogelijk doen om dat te voorkomen.' (IPS)

