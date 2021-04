Vanaf acht mei kan je op een terrasje iets drinken of eten. Dat bevestigen verscheidene bronnen na afloop van het Overlegcomité.

Het Overlegcomité zat sinds negen uur samen om zich te buigen over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De vergadering van de verschillende regeringen van ons land is intussen afgelopen. Om 17 uur volgt een persconferentie waarop de beslissingen worden toegelicht. Een belangrijke discussie ging over de heropening van de terrassen. Dat wordt dus mogelijk vanaf acht mei. De volledige heropening van de horeca was oorspronkelijk voorzien op een mei, maar het lag in de lijn der verwachtingen dat die timing niet zou worden gehandhaafd. Ook de avondklok verdwijnt op acht mei. In de plaats komt een samenscholingsverbod. Een evaluatie van de heropening van de horeca binnen zou in beeld komen eens het aantal bezette bedden op de afdeling intensieve zorg onder de vijfhonderd daalt. (Belga)