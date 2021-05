De driesterrenzaak in New York zal voortaan vegan door het leven gaan. Chef Daniel Humm meldde met een post op de website dat het niet duurzaam is om vlees te blijven serveren.

Daniel Humm is de drijvende kracht in de keuken van Eleven Madison Park. Hij besliste om vlees te bannen van de menukaart en volledig plantaardige gerechten te voorzien. Het restaurant staat erom bekend de New Yorkse elite te bedienen, dus deze keuze was zeker niet evident. De driesterrenzaak plaatste een bericht op de website met de boodschap: 'We zijn altijd gevoelig geweest voor de impact die we hebben op onze omgeving, maar het is duidelijk geworden dat het huidige voedselsysteem gewoon niet duurzaam is. Na het afgelopen jaar konden we niet hetzelfde restaurant openen'.

Het restaurant sloot de deuren tijdens de pandemie en is nu volop aan het toewerken naar de heropstart. Tijdens de coronaperiode zette Humm zich in om met Rethink Food en enkele personeelsleden bijna een miljoen maaltijden te voorzien en rond te brengen met de Eleven Madison Truck voor New Yorkers die zwaar getroffen zijn door de crisis. Hierdoor ging hij op een andere manier naar eten kijken en wist hij dat er iets moest veranderen.

Of deze nieuwe weg gaat aanslaan bij the rich and famous is nog maar de vraag. De zaak stond vooral bekend om zijn typisch Amerikaanse gerechten met een goed stuk vlees. Humm's restaurant zet de eerste stap om de klimaatcrisis een halt toe te roepen, net zoals het Parijse driesterrenrestaurant Arpège hem al voordeed. Chef Alain Passard maakte enkele jaren geleden succesvol de stap naar een vegan menukaart, behield zijn sterren en kreeg er nog een Michelin Green Star voor gastronomie en duurzaamheid bovenop.

Humm liet via een bericht op instagram weten dat hij voortaan ook voor elk gerecht dat hij serveert vanaf de heropening, vijf maaltijden zal schenken en rondbrengen bij New Yorkers in nood. Hij noemt het een circulair systeem waarbij iedereen, van gasten tot personeel, zijn steentje bijdraagt.

