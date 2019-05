In mei 2019 organiseert Mei Plasticvrij vzw een tweede keer de sensibiliseringscampagne Mei Plasticvrij. Daar is dit jaar ook een 'gadget' aan verbonden.

Festivals kennen het systeem van een herbruikbare beker al langer, maar nu zal ook Mei Plasticvrij het gebruiken om wegwerpkoffiebekers te vervangen. Het idee is simpel: je betaalt voor de huur van een herbruikbare beker (de zogenaamde Billie Cup) en kan die dan telkens je onderweg koffie koopt inruilen voor een nieuw, proper exemplaar.

Momenteel vind je de bekers in 37 zaken in Antwerpen en Gent, maar de organisatie wil dat graag nog uitbreiden. Gebruikers betalen een euro waarborg en kunnen hun beker opnieuw inruilen in alle deelnemende zaken. Op de cups zelf prijken de skylines van de twee steden.

Geen excuus meer

Voorlopig vindt de beker vooral zijn weg in kleine koffiezaken, maar Mei Plasticvrij staat ook open voor gesprekken met grote ketens. 'Daarom zijn we erg blij dat je de Billie cups ook in de vestigingen van de Foodmaker en in de stadscampus van de Universiteit van Antwerpen zal vinden, daar kan worden aangetoond dat dit werkt op grote schaal', zegt initiatiefneemster Ineke Van Nieuwenhoven.

De Billie cup is verkrijgbaar in drie verschillende formaten. 'Er mag geen excuus meer bestaan om wegwerpbekers te gebruiken', klinkt het.