In deze koffiebars krijg je korting als je je eigen thermos laat vullen

Samen met de hoeveelheid koffies die onderweg gedronken worden, groeit ook de berg bekers, deksels en roerstaafjes die na een enkel gebruik in de vuilnisbak terechtkomen. Houd jij ook zo van koffie op verplaatsing, maar niet van afval? Bezoek dan zeker eens een van deze onafhankelijke zaken, want zij geven allemaal korting als je er je eigen herbruikbare beker of thermos laat vullen.

Doet jouw (favoriete) koffiebar dit ook en staat die nog niet in onze lijst? Laat het ons zeker weten!

Viggo's

Vlakbij de Permeke bibliotheek in Antwerpen ligt Viggo's, een koffiebar in Scandinavische stijl die haar klanten al geruime tijd dertig cent korting aanbiedt wanneer die hun eigen thermos laten vullen. Behalve speciality coffee, thee en alternatieve frisdranken, kan je er ook je eigen Klean Kanteen kopen.

Viggos.be

Melbourne Coffee

Nood aan een opkikker terwijl je wacht op een trein in Antwerpen-Berchem of Mechelen? Laat je ecocup dan hervullen bij Melbourne Coffee. Behalve een korting van vijftig cent kan je je daar ook verwachten aan een lekker (!) ontbijt of originele lunch.

Melbournecoffee.be

T&Ko

Dit is een atypisch adres in deze lijst, want eigenlijk staat hier vooral thee op de kaart. Maar aangezien dat minstens even goed smaakt in een herbruikbare thermos (en omdat je er toch ook een koffie kan scoren), hoort dit Leuvense adres er zeker bij.

Tnko.be

The Playground

In dit café in Antwerpen-Centraal drink je speciality coffee, kwaliteitsthee en Belgische bieren terwijl je een bordspel speelt. Klanten die hun eigen beker of thermos meebrengen, worden daarvoor beloond met een korting van tien cent, ongeacht of ze die kochten bij The Playground of niet.

the-playground.be

BioStation Foodbar

Het station Antwerpen-Centraal is de place to be voor wie houdt van plasticvrije koffie: het telt maar liefst twee plekken waar je korting krijgt met je eigen beker. De koffie is hier minder high end als in het vorige adres, maar het aanbod aan (biologische) slaatjes en broodjes is zeker de moeite waard voor een tussenstop.

organicfoodbar.be

Café Labath

Lekkere koffie, simpele ontbijtjes en deugddoende lunches: de ingrediënten om dit adres tot favoriete koffiebar van heel wat Gentenaren te bombarderen. En de sympathieke korting voor wie het goed voorheeft met de planeet, dat ook.

cafelabath.be

Caffènation

Opnieuw in Antwerpen is Caffènation een waar begrip. Het is niet alleen een koffiebar die haar eigen bonen roostert, het is ook een webshop voor koffiefanaten en leverancier voor heel wat gerenommeerde koffiehuizen in de stad. En, zo blijkt uit deze lijst, ook een van de voortrekkers van een afvalarmere koffiewereld.

caffenation.be

Bar Botanica

Weer in Mechelen vind je hier naast lekkere en fair trade koffie allerlei lekkers om de honger te stillen. Een adresje waar iedereen zich welkom kan voelen, want de uitgebreide menukaart is volledig veganistisch.

barbotanica.be

22b

In de schaduw van het Antwerpse Sint-Vincentiusziekenhuis ligt het gezellige 22b, een ideale plek voor kersverse vaders om er eentje te drinken op de geboorte van hun kind. En als ze een thermos meehebben, kunnen ze er meteen ook een koffie met korting scoren voor vrouwlief.

22b.be

Punto café en Punto Kiosk

Wat smaakt het lekkerste in deze Leuvense adresjes? Die halve euro korting wanneer je je eigen thermos meebrengt, of de taartjes, bagels en verwenkoffies? Aan jou om dat uit te maken!

puntocaffe.be