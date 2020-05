Iets meer dan een jaar nadat de Nutri-Score in België werd geïntroduceerd, peilde Test Aankoop onder de leden van zijn consumentenpanel naar hun kennis van dit voedingslabel. Zestig procent is voorstander van een Nutri-Score op alle producten.

De meeste Belgen kennen de Nutri-score ondertussen wel en hebben het label, dat aantoont hoe (on)gezond een voedselproduct is, al zien verschijnen in de winkel. Toch is er volgens Test-Aankoop nog heel wat werk aan de winkel. Zo is er nog steeds een groep van 17 procent die het label wel al hebben gezien, maar niet weten waar het voor staat.

Daarnaast geeft nog eens 46 procent aan het label niet te vertrouwen. Dat kan worden verklaard door een gebrek aan kennis: maar weinig mensen weten namelijk dat de Nutri-Score niet dient om producten uit verschillende categorieën (bv. een drankje en granen) te vergelijken, maar om producten uit dezelfde categorie tegenover elkaar te stellen (bv. verschillende dranken). Bovendien kunnen ook de misleidende argumenten die sommige levensmiddelenfabrikanten gebruiken om zich te verzetten tegen de invoering van de Nutri-Score een rol spelen. Zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent dat veel consumenten geloven dat dit label door de voedingsindustrie is ontwikkeld, terwijl het door Engelse en Franse wetenschappers, zonder enige band met de industrie, werd ontwikkeld en sindsdien al vele malen werd gevalideerd.

Van degenen die het label al op een product (of op een website) hebben gezien, is bijna zestig procent voorstander van een verplichte Nutri-Score op alle producten. Daarom strijdt Test Aankoop, naast Europarlementariërs, academici, consumentenorganisaties en voedingsbedrijven, voor de keuze van de Nutri-Score als label op Europees niveau.

Lees ook: Kookprogramma's kunnen kinderen stimuleren gezonder te eten

De meeste Belgen kennen de Nutri-score ondertussen wel en hebben het label, dat aantoont hoe (on)gezond een voedselproduct is, al zien verschijnen in de winkel. Toch is er volgens Test-Aankoop nog heel wat werk aan de winkel. Zo is er nog steeds een groep van 17 procent die het label wel al hebben gezien, maar niet weten waar het voor staat. Daarnaast geeft nog eens 46 procent aan het label niet te vertrouwen. Dat kan worden verklaard door een gebrek aan kennis: maar weinig mensen weten namelijk dat de Nutri-Score niet dient om producten uit verschillende categorieën (bv. een drankje en granen) te vergelijken, maar om producten uit dezelfde categorie tegenover elkaar te stellen (bv. verschillende dranken). Bovendien kunnen ook de misleidende argumenten die sommige levensmiddelenfabrikanten gebruiken om zich te verzetten tegen de invoering van de Nutri-Score een rol spelen. Zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent dat veel consumenten geloven dat dit label door de voedingsindustrie is ontwikkeld, terwijl het door Engelse en Franse wetenschappers, zonder enige band met de industrie, werd ontwikkeld en sindsdien al vele malen werd gevalideerd.Van degenen die het label al op een product (of op een website) hebben gezien, is bijna zestig procent voorstander van een verplichte Nutri-Score op alle producten. Daarom strijdt Test Aankoop, naast Europarlementariërs, academici, consumentenorganisaties en voedingsbedrijven, voor de keuze van de Nutri-Score als label op Europees niveau.