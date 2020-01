Kookprogramma's kunnen kinderen stimuleren gezonder te eten

Kinderen gaan veel gezonder eten na het bekijken van kookprogramma's met gezonde voeding. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek en staat te lezen in Journal of Nutrition Education and Behaviour.

Kinderen die een kinderkookprogramma hebben gezien dat gezonde ingrediënten gebruikt, hebben 2,7 keer meer kans om een gezonde voedingskeuze te maken dan leeftijdsgenoten die hetzelfde programma zagen met ongezond eten. Tot die bevinding kwamen onderzoekers na een test in vijf Nederlandse scholen. 125 tien- tot twaalfjarigen keken er tien minuten naar een kookprogramma en kregen vervolgens een snack als beloning voor deelname. Gezonde snack Wie naar het gezonde programma had gekeken, koos veel vaker voor een gezonde snack dan wie de ongezonde variant had gezien. De ene groep nam vaker een appel of stukjes komkommer, de andere chips en gezouten pretzels. 'De bevindingen van deze studie geven aan dat kookprogramma's een veelbelovend hulpmiddel kunnen zijn voor het bevorderen van positieve veranderingen in voedselgerelateerde voorkeuren, attitudes en gedragingen van kinderen', zegt hoofdauteur Frans Folkvord (Universiteit van Tilburg) in een communiqué. Het effect is langdurig, want veel volwassenen hebben hun slechte voedingsgewoonten geleerd tijdens de kindertijd en adolescentie.