Een strak maar gezellig ingericht restaurantje in het centrum van Hasselt serveert Aziatisch getinte gerechten. (***)

De Italiaans geïnspireerde apero- en lunchbar van Carlotta Pizzutilo kreeg - zoals wel meer restaurants - een make-over na de grote horecalockdown. Carlotta haalde haar goede vriend Sukhon aan boord, een chef met Thaise roots. Samen schotelen ze hun gasten pittige, Aziatisch getinte bordjes voor in combinatie met een selectie natuurlijke wijnen en ciders. Ook de naam werd een mash-up: La Ca Su Ki.

...

De Italiaans geïnspireerde apero- en lunchbar van Carlotta Pizzutilo kreeg - zoals wel meer restaurants - een make-over na de grote horecalockdown. Carlotta haalde haar goede vriend Sukhon aan boord, een chef met Thaise roots. Samen schotelen ze hun gasten pittige, Aziatisch getinte bordjes voor in combinatie met een selectie natuurlijke wijnen en ciders. Ook de naam werd een mash-up: La Ca Su Ki. Het kleine pandje in het centrum van Hasselt is strak maar gezellig ingericht. Een beperkte kaart - een goed voorteken - toont vier kleinere gerechten en vier grote gerechten die je kunt mixen en matchen naar keuze. De wijnselectie is minimalistisch en fijn afgestemd op het menu. De Koreaanse ribbetjes (12 euro) blijken een signature dish en worden ons door de gastvrouw dan ook met vuur aangeraden. Ze komen op tafel samen met een frisse pomelosalade met Thaise kruiden, waterkers, frisse chili en pinda's (12,50 euro). Deze gulle salade is fris, kruidig en perfect op smaak. De ribbetjes zijn rokerig en zoet, maar missen wat pit of frisheid: eet je ze samen met de salade, dan wordt de balans hersteld. De cuisson van de ribbetjes is heerlijk: een kleine aanmoediging van je vork en het vlees valt van het bot. De gegrilde spitskool (9,50 euro) is royaal geportioneerd en zacht van smaak. Als hoofdgerecht delen we sojanoedels met kip (18 euro) en krokant gebakken roodbaars met zoete rode paprika en ui (21 euro). In dit laatste gerecht proeven we een vleug mediterrane smaken, iets wat ons verwart na zoveel Aziatische input. Beide gerechten zijn iets te zoet - we missen frisheid of pit. Maar verder is het lekkere, verse en kwalitatieve comfortfood. De noedels zijn al dente, net als de bimi, de kip is heerlijk mals en het eitje erbij is feest. De roodbaars is knapperig op het vel gebakken en komt naast de gestoofde groenten met een kommetje witte rijst. Het hoogtepunt blijkt het dessert: een zoete, kruidige schep rode rijst met frisse schijfjes mango en kokosmelk (11 euro). Smaak én textuur zijn perfect: in elke hap krijg je een combinatie van frisse, zoete en romige smaken en zachte en knapperige texturen. Wat een feest. De rekening zorgt voor een aangename verrassing. Deze warme en persoonlijke zaak serveert een eerlijke keuken voor scherpe prijzen.