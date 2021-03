Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: grüner veltliner.

Drink groen

Groen is de kleur van de lente die dichterbij komt, en ook de kleur van grüner veltliner, die vaak een groenige schijn heeft. Hoewel het een inheemse druif van Oostenrijk is, wordt de wijn ervan door liefhebbers overal ter wereld gedronken. Vooral voor vegetariërs is het een veelzijdige druif, omdat ze wonderwel bij veel groentegerechten past. Probeer haar eens bij de eerste asperges van de lente: een verrukkelijke combinatie. De wijnwetgeving in Oostenrijk is de strengste van heel Europa, waardoor de kwaliteit hoog is. Driekwart van het land is echter ongeschikt voor wijnbouw. Alleen in het oosten, rond de hoofdstad Wenen, zijn klimaat en bodem optimaal. Daar hebben de wijnstreken Kamptal, Kremstal, Wachau en Wagram, gelegen langs de Donau, een grote reputatie opgebouwd voor grüner veltliner. De steile hellingen zorgen voor een optimale bezonning. Warme zomers en koude winters, alsook een groot temperatuurverschil tussen dag en nacht, verklaren de opmerkelijke aromatische expressie. De regio wordt bovendien door de Alpen beschermd tegen slecht weer. Door haar wereldwijde succes wordt de grüner veltliner nu ook met succes in andere streken geteeld. Het meest kenmerkende aan wijnen van grüner veltliner is de toets van witte peper in de smaak. Daarnaast vind je ook impressies van appel, selder en citrus, soms met een vleugje honing. Heel aangenaam is het contrast tussen de rijke smaak en de frisse levendigheid. Behalve de wijnstreek vind je op flessen grüner veltliner vaak een van deze termen: Federspiel, Steinfeder of Smaragd. Dat geeft een eerste idee van de wijnstijl: van lichter naar krachtiger, van frisser naar voller, van minder naar meer alcohol. Oostenrijk heeft 55.000 ha wijngaard, verdeeld over niet minder dan 40.000 veelal familiale wijnbedrijven. Dat geeft een idee van de kleinschaligheid van de domeinen. En van de levendige activiteit die in de Oostenrijkse wijnbouw heerst.