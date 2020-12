In 2020 sloegen we massaal aan het koken (en geef ons eens ongelijk). Deze boeken kwamen daarbij van pas.

Home Made Basics

De laatste worp van culinair schrijver Yvette van Boven kwam precies op tijd. Meer dan ooit testten we in 2020 immers uit wat we allemaal zelf konden maken in de keuken. In Home Made Basics neemt ze de lezer voor elke stap van het recept bij de hand met een duidelijke uitleg en mooie illustraties. Een terechte winnaar van het Gouden Kookboek.

Home Made Basics, Yvette van Boven, Nijgh & van Ditmar, 456 p., 39,99 euro.

Een boek over brood

Ovens draaiden overuren in 2020. Daarbij ontdekten veel mensen dat het bakken van brood, hoe simpel en alledaags het ook kan lijken, een kunst is. Een kunst die iedereen kan leren, mits de juiste ondersteuning. Die vinden thuisbakkers in het prachtige, serene 'Een boek over brood'.

Een boek over brood, Issa Niemeijer, Uitgeverij Brandt, 239 p., 30 euro.

Falastin

Sami Tamimi en Tara Wigley werken al jaren samen met Ottolenghi en schreven nu samen Falastin, een kookboek dat leest als een liefdesverklaring aan de Palestijnse keuken én bevolking. 'Bij Gaza denken wij niet aan bommen, maar aan look, dille en groene chilipepers.'

Falastin, Sami Tamimi en Tara Wigley, Fontaine Uitgevers, 351 p., 29,99 euro.

De wijnboer

Vandaag zijn het meer dan ooit de verhalen rond een product die smaak geven aan eten en drinken. Dat begrijpen Wijnimporteur Olle Swets en fotograaf Charlotte Marres als de beste. Ze reisden toen dat nog gewoon kon langs wijnboeren door heel Europa en bundelden hun bevindingen, prachtige foto's en plaatselijk gesprokkelde recepten in een mooi vormgegeven boek.

De Wijnboer, Olle Swets en Charlotte Marres, Nijgh & van Ditmar, 256 p., 29,99 euro.

Pasta Grannies

Het YouTube-kanaal van Pasta Grannies was al van een ontroerende schoonheid, en daar komt nu nog eens een tijdloos boek bij. Dit boek is een ware schat, vol authentieke recepten en culinaire kennis van vrouwen die na tientallen jaren pasta maken als de beste weten wat ze doen.

Pasta Grannies, Vicky Bennison, Karakter Uitgevers, 255 p., 27,99 euro.

Pastry crush

In 2019 won ze als 18-jarig jonkie Bake Off Vlaanderen, in 2020 mocht ze haar eerste boek uitbrengen. Jaline Vandromme bundelde tientallen variaties op haar favoriete dessertklassiekers in dit strakke boek met modern jasje. Een aanrader voor de bakker die uitkijkt naar een uitdaging.

Pastry Crush, Jaline Vandromme, Carrera, 216 p., 29,99 euro.

Greenfeast

In Groot-Brittannië is Nigel Slater een gerespecteerd, bekroond en vooral geliefd kookboekenschrijver. Zijn recepten zijn eenvoudig, de bijbehorende verhalen zijn troostend en zijn boeken geven je zin om dagenlang recepten uit te proberen. Zijn nieuwe boeken Greenfeast (een voor het voorjaar en een voor het najaar) verzamelen heerlijke groenterecepten om zo van te genieten, of met een goed stuk eerlijk vlees erbij.

Greenfeast, Nigel Slater, Fontaine Uitgevers, 320 p., 27 euro

Flavour

Een lijstje met kookboeken uit 2020 is niet compleet zonder de laatste van Ottolenghi erin. De man en zijn team zetten al jaren groenten en wereldse smaken in de kijker en doen dat hier opnieuw, in een boek dat alle verkooprecords brak. Wanneer je al eerdere boeken in huis hebt, is deze geen must, maar voor wie nog niet bekend is met de uitbundige groentegerechten: het is nooit te laat om mee op de boot te stappen.

Flavour, Yotam Ottolenghi, Fontaine Uitgevers, 320 p., 32 euro.

Everyday fresh

Supervers, supersnel: dat is het motto van het nieuwe boek van die andere culinaire klepper Donna Hay. Het opnieuw erg verzorgde boek is een mooie verzameling geworden van originele, doordeweekse gerechten. Extra leuk zijn de hoofdstukken 'één pan', 'quick fix' en 'vriezer-proof', voor die weken wanneer het écht vooruit moet gaan.

Everyday Fresh, Donnay Hay, Unieboek Het Spectrum, 256 p., 29,99 euro.

Plants only kitchen

Ook de immer innemende groentechef Gaz Oakley maakte eerder al mooi weer op YouTube. Met zijn kookboeken wil hij mensen op een laagdrempelige manier kennis doen maken met de plantaardige keuken en zijn laatste worp slaagt daar erg goed in. Een ideale gids voor wie wat meer plantaardig wil eten én voor geroutineerde herbivoren.

Voorproeven? Hier deelden we eerder dit jaar al enkele recepten.

Plants only kitchen, Gaz Oakley, Good Cook, 224 p., 25,95 euro.

Spicy Chef

Soenil Bahadoer is bij ons misschien nog niet zo bekend, maar in Nederland is de chef van tweesterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen al even een vaste waarde. Zijn signatuur ligt ergens tussen Surinaamse streetfood en haute cuisine en dat levert slimme gerechten op die in België niet alledaags zijn, maar wel haalbaar. Een interessant boek voor wie eens wat anders wil dan anders.

Spicy Chef, Soenil Bahadoer en Hassnae Bouazza, Nijgh & van Ditmar, 288 p., 49,99 euro.

The Official Downton Abbey Christmas Cookbook

In een jaar waarin het soms moeilijk ademen was, is alle schoonheid erg welgekomen. Dat nieuwe boek van culinair historica Regula Ysewijn dat de wonderlijke buffetten uit de reeks Downton Abbey bij jou op tafel hept toveren, kwam dus precies op tijd. Een romantisch boek dat ook buiten ons land al hoge ogen wierp.

The Official Downton Abbey Christmas Cookbook, Regula Ysewijn, 240 p., Titan Books, 29,95 euro.

