De 'ster van de vleesvrije wereld' heeft een nieuw boek uit. Wij mogen je laten proeven uit zijn erg toegankelijke laatste worp 'Plants Only Kitchen'.

De immer innemende groentechef Gaz Oakley maakte eerder al mooi weer op YouTube, maar brengt tegenwoordig ook nu en dan een kookboek op de markt. Daarmee probeert hij hetzelfde te doen als met zijn filmpjes: mensen op een laagdrempelige manier doen kennismaken met de plantaardige keuken. Dat doet hij erg overzichtelijk en doorgaans met producten die een beetje thuiskok in huis heeft.

In zijn derde kookboek, 'Plants Only Kitchen', legt hij nog meer dan anders de focus op recepten die eenvoudig te maken zijn. Sommigen vragen misschien wat meer van je tijd, maar je hebt nooit bijzondere technieken of materialen nodig. Dat maakt dit boek de ideale gids voor wie nu en dan wat meer plantaardig wil eten, al vinden geroutineerde herbivoren ongetwijfeld ook nieuwe inspiratie.

We mogen drie recepten uit het boek met je delen:

Zin in meer? Plants only kitchen verschijnt op 15 september bij Good Cook. © Plant Only Kitchen

De immer innemende groentechef Gaz Oakley maakte eerder al mooi weer op YouTube, maar brengt tegenwoordig ook nu en dan een kookboek op de markt. Daarmee probeert hij hetzelfde te doen als met zijn filmpjes: mensen op een laagdrempelige manier doen kennismaken met de plantaardige keuken. Dat doet hij erg overzichtelijk en doorgaans met producten die een beetje thuiskok in huis heeft. In zijn derde kookboek, 'Plants Only Kitchen', legt hij nog meer dan anders de focus op recepten die eenvoudig te maken zijn. Sommigen vragen misschien wat meer van je tijd, maar je hebt nooit bijzondere technieken of materialen nodig. Dat maakt dit boek de ideale gids voor wie nu en dan wat meer plantaardig wil eten, al vinden geroutineerde herbivoren ongetwijfeld ook nieuwe inspiratie. We mogen drie recepten uit het boek met je delen: