Zolang er nog geen magische pil bestaat waardoor kinderen plots alles lusten en ze elke maaltijd als een ontspannend moment gaan beschouwen, zullen ouders enkele trucs achter de hand moeten houden. Bloggers David Frenkiel en Luise Vindahl delen er verschillende in hun nieuwe boek Little Green Kitchen. Deze tien tips gaan verder dan 'pureer alles', en we delen ook drie sneaky recepten met verborgen groenten. Ouders - kinderen: 1 - 0.

1. Begin jong

Dit is natuurlijk niet relevant als je kinderen al wat ouder zijn, maar als je een baby hebt, geef hem of haar dan echt, goed eten (zodra hij of zij oud genoeg is voor vaste maaltijden). Concentreer je op verschillende groentes en volkorenproducten (gekookt en gepureerd) en begin niet te vroeg met te veel zoetigheid. Daar pluk je later de vruchten van.

2. Hoge temperaturen

Als je (wortel)groentes in de oven gaart op hoge temperatuur, krijgen ze donkere randjes, karamelliseren ze en krijgen ze precies de textuur waar kinderen zo gek op zijn: knapperig vanbuiten maar zacht vanbinnen.

3. Verstop groente in gerechten die ze lekker vinden

Pureer wat spinazie of wortels door het pannenkoekenbeslag, roer quinoa door het mengsel waar je burgers van maakt en voeg linzen toe aan hun favoriete pastasaus.

4. Voeg vet toe

De meeste groentes bevatten geen vet, dus door ze te combineren met kaas, olijfolie, noten, enzovoort, worden ze lekkerder, troostrijker, krijgen ze meer smaak en vullen ze meer. Rasp wat kaas over de asperges, schenk een scheutje olijfolie over de soep en voeg wat notenpasta toe aan een groene smoothie.

© Little Green Kitchen

5. Maak het af met kaneel

Veel (westerse) kinderen zijn huiverig voor specerijen, maar wat wel vaak werkt, is kaneel. De smaak is zacht en zoet en past bij veel groentes. Het gerecht wordt er lekkerder van en de groentesmaak wat minder prominent. Strooi kaneel over een bakplaat met bloemkool uit de oven, over boerenkoolchips, of over een zoete-aardappelcurry.

6. Eet de regenboog

Groentes zitten vol natuurlijke kleurstoffen. Gebruik ze dus om eten leuker en speelser te maken! Brood, pannenkoeken, soep, dumplings en spreads worden roze van bietjes, groen van spinazie, rood van tomaten en oranje van wortels.

7. Geen ruzie aan tafel

Dit heeft niets te maken met koken, maar als je een positieve sfeer aan tafel creëert, is het meestal veel eenvoudiger om kinderen nieuwe dingen te laten proberen. Als ze al moe en chagrijnig zijn, wordt onbekend eten alleen maar een extra reden voor ruzie. Wij laten onze kinderen daarom weleens onder de tafel, in de voorraadkast of met hun handen eten in plaats van met mes en vork. Misschien zijn hun tafelmanieren niet feilloos, maar we hebben liever dat ze goed eten dan dat ze weten hoe ze een vork horen vast te houden.

© Little Green Kitchen

8. Honger

Kinderen komen vaak een halfuur voor het eten klaar is, vragen om wat eten. In plaats van ze dan een boterham of iets zoets te geven, is dat een perfecte gelegenheid om wat rauwkost op tafel te zetten. Als ze honger hebben, zijn kinderen eerder geneigd iets nieuws te proberen, en omdat rauwkost niet erg vullend is, hebben ze daarna ook nog ruimte voor de maaltijd zelf.

9. Hoe was het?

Kinderen het eten laten proeven tijdens het koken is een eenvoudig trucje om ze erbij te betrekken, maar je kunt ze ook om hun mening vragen. Laat ze weten waar ze op moeten letten: is er meer zout nodig? Moeten we iets zoets toevoegen? Zullen we er extra citroensap overheen knijpen? Misschien moeten we de saus pureren? Op die manier leer je ze dat er meer feedback bestaat dan alleen: 'Ik vind dit vies.'

10. De naakte wortel

Dit is een van onze favoriete trucjes. Het is belachelijk eenvoudig, maar het heeft onze wortelinname met vijfhonderd procent verhoogd. Koop de grootste verpakking wortels die je kunt vinden en schil ze allemaal (als je je snel verveelt, kun je dat bijvoorbeeld doen terwijl je netflixt). Doe ze in een grote schaal of pot, schenk er water bij tot ze onderstaan en zet ze in de koelkast. Nu kunnen de kinderen zelf wortels pakken als ze iets willen eten. Je kunt ze ook gewoon op tafel zetten als de kinderen uit school komen - door het water blijven de wortels vers en drogen ze niet uit.

© Little Green Kitchen