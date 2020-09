Wereldwijd is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan 10 procent van de vernietiging van bossen door de consumptie van grondstoffen zoals rundvlees, zuivelproducten, soja voor veevoer, palmolie, cacao en koffie. Meer dan honderd ngo's roepen de Unie tot de orde.

Meer dan 100 niet-gouvernementele organisaties (ngo's), waaronder Greenpeace en WWF, lanceren een oproep: Europa moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Die vraag lanceren ze in de vorm van de nieuwe campagne #Together4Forests, waarvoor ook hulp wordt gevraagd aan bezorgde burgers.

Belgische consumenten hebben grote impact

De landbouw is verantwoordelijk voor tachtig procent van de ontbossing voor producten als soja, rundvlees en palmolie, en de EU is de grootste importeur van landbouwproducten die gelinkt zijn met ontbossing.

Volgens recent onderzoek hebben Belgische consumenten, zonder het te weten, de derde grootste impact op de ontbossing per hoofd van de bevolking voor voedselconsumptie in de EU, na het Groothertogdom Luxemburg en Nederland. Onze invoer van sojabonen, cacao en palmolie vergt 4,6 miljoen hectaren in landen waar op grote schaal bossen worden gekapt, een gebied groter dan België.

Actie

De natuurbeschermings- en milieu-organisaties WWF, Greenpeace, Rikolto, Natuurpunt, het Jane Goodall Institute en BOS+ lanceren nu met de steun van de Klimaatcoalitie, Bond Beter Leefmilieu (BBL), IEW, Wervel, eva, VoedselTeams en Oxfam België de campagne #Together4Forests. De #Together4Forests-beweging roept de burger op om voor 10 december deel te nemen aan de publieke consultatie van de Europese Commissie. Dit kan eenvoudig en snel via de websites van de de deelnemende organisaties: WWF, Greenpeace, Rikolto, Natuurpunt, Jane Goodall Institute en BOS+.

