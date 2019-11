De Hoeilaartse brouwerij Viridis Vallis heeft gisteren het bier FELIX gelanceerd, een ambachtelijk bier met naast granen, gisten en hoppen ook witte muscaatdruiven.

De naam FELIX verwijst naar Felix Sohie die tijdens de voorbije eeuw in Hoeilaart aan de basis lag van de druiventeelt onder glas.

FELIX is een ambachtelijk speciaalbier dat op de markt gezet wordt als ambassadeur van de druivenstreek. De toevoeging van de druiven resulteert in subtiele smaakelementen van wijn. Het wordt geserveerd in een wijnglas of in het speciale craftbierglas van de brouwerij. Met dat laatste wil de brouwer inspelen op het feit dat onder meer millennials en de generatie Z op zoek zijn naar iets nieuws.

Het is na de VITA en NOVA het derde bier van deze brouwerij, die twee jaar geleden opgestart werd door bio-ingenieur en consultant Kris Van Damme. Momenteel wordt zo'n kleine 200 hl per jaar gebrouwen. Naast ons land wil hij met dit nieuwe bier ook exportmarkten aanspreken waar muskaatdruiven populair zijn, zoals Frankrijk en Italië. Via zijn partner wil hij op termijn ook een lokale brouwerij starten in Tsjechië.