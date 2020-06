Anderhalf jaar na de oprichting van een brede partnerschap om chocolade in ons land te verduurzamen, stelt Beyond Chocolate haar eerste jaarrapport voor.

Als burgers van een echt chocoladeland zijn we chocolade gaan beschouwen als onmisbaar basisproduct. Als we het die status willen blijven toedelen, moet er snel iets gebeuren in de sector. Het overgrote deel van de 140.000 gezinnen die cacao telen voor ons land verdient immers nog steeds geen leefbaar inkomen of moet in erbarmelijke omstandigheden werken. Uit armoede gooien heel wat cacaoboeren de handdoek in de ring, of nemen ze de toevlucht tot schadelijke landbouwpraktijken.

Beyond Chocolate wil die negatieve invloed op mens en milieu tegengaan. De organisatie - een partnerschap tussen verschillende bedrijven in de chocoladesector en retail - stelde anderhalf jaar geleden als doel om alle in België geproduceerde en geconsumeerde chocolade uit duurzame(re) teelt te laten komen tegen 2025. Die eerste stap betekent concreet dat alle chocolade vanaf dat jaar onafhankelijk gecertificeerd moet zijn of deel moet uitmaken van een duurzaamheidsprogramma dat het bedrijf zelf uitwerkte. Ten laatste in 2030 zullen alle cacaoboeren die leveren aan de Belgische markt een leefbaar inkomen moeten verdienen en mag er geen ontbossing meer veroorzaakt worden door cacaoproductie voor de Belgische markt.

Transparantie

Beyond Chocolate verbindt zich ertoe om duidelijk te communiceren over de huidige stand van zaken. Hoe duurzaam onze chocolade vandaag de dag al is en wat Beyond Chocolate zal ondernemen om dit te verbeteren, is te ontdekken in het Beyond Chocolate 2019 jaarrapport. Daarin staat te lezen dat de helft van het chocoladeaanbod in ons land vandaag gecertificeerd is. 'Dat is al een mooi begin en geeft hoop op een nog mooiere toekomst voor de Belgische chocoladesector', klinkt het.

Toch is er nog een lange weg te gaan voor Beyond Chocolate haar ambitieuze einddoelen haalt. Om het verduurzamingsproces een duwtje in de rug te geven, zal het Initiatief Duurzame Handel (IDH, de organisatie die Beyond Chocolate bestiert) met geld van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zeven duurzaamheidsprojecten in Ghana en Ivoorkust co-financieren.

Goed begin, maar niet gedaan

Natuurorganisatie WWF juicht de inspanningen toe, maar waarschuwt dat er inderdaad nog erg veel werk aan de winkel is. Zo toonde de organisatie in 2019 nog aan dat de Belgische chocoladesector verantwoordelijk is voor een miljoen hectaren cacaoplantages in landen met hoog ontbossingsrisico, wat meer is dan de oppervlakte die gebruikt wordt voor vaak geviseerde sectoren als veeteelt of palmolie. Grootste pijnpunt in Beyond Chocolate blijft voor WWF de wildgroei aan certificaties. Sommige keurmerken zijn immers een pak strenger dan anderen.

Ongeveer tachtig procentvan de oorspronkelijke West-Afrikaanse regenwouden is vervangen door landbouw, hoofdzakelijk voor cacao. Het verdwijnen van deze wouden is niet alleen catastrofaal voor de biodiversiteit, maar verandert ook de lokale weerpatronen, wat veel gebieden niet langer gunstig zal maken voor cacaoteelt. Om de toekomst van cacaoteelt te verzekeren, is het herstellen van gedegradeerd natuurgebied even belangrijk als het beschermen van de bomen die er nu nog staan.

Herlees ons eerder verschenen interview met chocolade-expert bij Oxfam België Bart Van Besien over de doelstellingen en hoe Beyond Chocolate die hoopt te halen.

