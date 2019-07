Voor culiblogger June d'Arville, die de helft van het jaar in Spanje woont, duurt de zomer extra lang. Er is dan ook niemand beter om tips en recepten van te krijgen over hoe een zwoele tapasavond eruitziet.

Wat vind je belangrijk op een zomers etentje?

Niks zo heerlijk als een zwoele zomeravond doorbrengen met familie of vriend rond een tafel vol eten! Ik kies voor een hoop eerder lichte mediterraanse gerechten dan een klassiek voor-, hoofd- en nagerecht. Iedereen schept op waar hij of zij zin in heeft, en wanneer je wil. No rush. Het tempo van zo'n etentje ligt dan ook een pak lager en aangezien alles al op tafel staat, kunnen zo'n zomerse etentjes uren duren. Zalig! Mooie wijntjes mogen ook niet ontbreken, daarvoor is mijn echtgenoot de wijnkenner verantwoordelijk.

Sinds enkele jaren wonen wij parttime in Spanje. Ik heb er sindsdien veel geleerd over de Spaanse keuken. Elke keer ik gasten uitnodig voor een tapasavond, krijg ik verrassende reacties over mijn gerechten. Tapas zijn zo veel meer dan lookgarnalen, schijfjes chorizo, patatas bravas en aardappeltortilla.

Wat is de ideale setting van jouw etentje?

Wij wonen deeltijds op een appartement in hartje Antwerpen met terras en kleine tuin waar plaats is voor ongeveer zes personen. Perfect dus voor een tapasavond. Ben je bij ons in Spanje, dan krijg je er gratis zicht op zee bij!

Croquetas de Bacalao, een heerlijke Spaanse klassieker. Het recept vind je onder dit artikel. © June d'Arville

Welke aankleding is onmisbaar?

Ik zie graag wat ik eet, dus licht is heel belangrijk. Daarom begin ik zo'n tapasavond graag vroeg. Naarmate de avond valt, en de gerechten slinken, gaat de sfeerverlichting aan. Gekleurde lampionnen, ook kaarsen her en der heb ik erg graag. En natuurlijk mag er een streepje muziek op de achtergrond. Geen Spaanse upbeat zomerliedjes, daar word ik eerlijk gezegd nerveus van. Ik kies eerder voor een rustige playlist of pianomuziek.

Wat is de grootste uitdaging die komt kijken bij een zomers etentje en hoe ga jij daarmee om?

Aangezien ik verschillende gerechten maak, is voorbereiding erg belangrijk. Ik probeer zoveel mogelijk de dag ervoor vanalles klaar te maken en voor te bereiden. Ook even belangrijk is dat alle gerechten tegen de warmte moeten kunnen als je van plan bent om uren te tafelen. Mijn grootste schrik is altijd dat er niet genoeg eten zou zijn. Dat vang ik op met kleinere bordjes vol bijvoorbeeld noten, ansjovis, Spaans tomatenbrood en kaas.

Wat is je favoriete zomersmaak?

Verse tomaten vind ik de beste zomersmaak ooit. Hier in Spanje halen we die op de zaterdagse boerenmarkt voor een appel en een ei. Ze zijn oerlelijk maar barsten van de smaak. Ik serveer ze altijd als een carpaccio op zaterdagmiddag, met een scheut heerlijke olijfolie, enkele druppels azijn en een snuifje zout. Voeg daarbij knapperig stokbrood en een glas wijn. Heerlijk.