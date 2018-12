Grootschalige samenwerking: alle Belgische chocolade moet duurzaam tegen 2030

Vanaf 2030 moeten de boeren die cacao produceren voor de Belgische chocolade een leefbaar inkomen verdienen. Bovendien mag de cacaoproductie niet langer gepaard gaan met ontbossing. Dat belooft de Belgische chocolade -en retailsector met het partnerschap 'Beyond Chocolate'.

In de tekst roept initiatiefnemer en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) de Europese Commissie op om werk te maken van een ambitieus actieplan. Dat doet hij samen met zijn collega's minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders (MR) en minister van Duurzame ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR). De drie politici vragen daarbij wetgevende acties om mensenrechten in de cacaoketen te beschermen en ontbossing te stoppen.

Brede samenwerking

Dat doen ze echter niet alleen, want ook heel wat chocolade verwerkende bedrijven scharen zich achter de tekst. Met het partnerschap engageren zij zich om alle cacao voor Belgische chocolade tegen 2025 te laten certificeren door één van de gekende standaarden (Fairtrade, UTZ,...) of door een duurzaamheidsprogramma van een chocoladebedrijf.

De ngo's die aan 'Beyond Chocolate' meewerkten, reageren positief, maar benadrukken dat het partnerschap slechts een eerste stap is. 'Niet alle certificeringssystemen en bedrijfsprogramma's leggen de lat even hoog. Gecertificeerde chocolade is niet per se duurzame chocolade. Certificering kan het inkomen van boeren verbeteren, maar om een leefbaar inkomen te bereiken, volstaat het voorlopig niet. Ook daar zal men de inspanningen moeten verhogen', aldus Bart Van Besien, beleidsmedewerker bij Oxfam-Wereldwinkels.

Met die bedenking in het achterhoofd benadrukt Oxfam het belang van een transparante opvolging. De organisatie verbindt zich ertoe dat op een constructieve manier te zullen doen.